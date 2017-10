Publicidad

Como continuidad del trabajo del programa “Domina la Prevención” que realiza el municipio de Irapuato, el próximo 11 de noviembre Mariana “La Barby” Juárez peleara por el Campeonato Mundial de peso Gallo Femenil WBC contra la alemana Alesia Graff.En rueda de prensa, realizada en el hotel Hotsson , en la que estuvo presente la boxeadora y el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, presentaron la magna función que será trasmitida en Sábados de Box de Televisa Deportes.Hasta el momento no se tiene definido el lugar del combate, se contempla que sea en el Palenque de las Instalaciones de la Feria o en el Inforum Irapuato, al igual que los precios se darán a conocer en próximos días.“El resto del cartel se va a definir a la brevedad, compromiso de la empresa no solo dar las mejores peleas, sino también dar difusión a los jóvenes locales”, señaló Ricardo Lozada de Promociones del Pueblo.Será la primera ocasión que una pelea por el campeonato mundial femenil se realice en Irapuato, lo que será un “parteaguas” muy importante en la historia deportiva del municipio.Para este espectáculo de box profesional, Ortiz Gutiérrez, informó que el municipio estará aportado un millón de pesos, mientras que el Estado 2 millones de pesos.“El resultado de la taquilla va hacer íntegramente puesto a disposición de la Comudaj , para que siga promocionando el deporte , el municipio está aportando una cantidad de un millón de pesos, que va hacer retornada a través de la taquilla, gobierno del estado aporta otra cantidad” , explico el primer edil.La pugilista, Mariana “La Barby” Juárez, agradeció la oportunidad de encabezar la cartelera, y aunque reconoció que no será fácil el encuentro, se comprometió a dar lo mejor de sí ante sus seguidores.“Estoy muy contenta, cuando mencionaron a Irapuato para una segunda defensa del título, aquí hay mucha afición, saben de boxeo, quiero venir a dar un poco de alegría a la gente, que Irapuato vea levantarme”.“En el tema del “Boxeo contra la violencia”, vamos a tratar de impulsar a que los jóvenes volteen a ver el deporte, a creer en ellos para cumplir metas”, compartió la boxeadora.El Presidente Municipal de Irapuato, sostuvo que el deporte es la mejor forma de alejar a los jóvenes de los vicios y de la delincuencia, muestra de ello el Torneo Copa Comunidades 2017.“No se trata solamente de que Mariana venga a pelear, se trata de darle continuidad al tema de “Domina la Prevención” nosotros hemos dicho que la mejor fórmula de alejar a los jóvenes de la droga es a través del deporte”.Como parte de las actividades de la boxeadora dará platicas en las que hablará de los temas de equidad de género, motivación y compartirá su historia de vida, habrá un entrenamiento público, la ceremonia de pesaje y la pelea, además de que en Irapuato lanzará su calendario 2018.Al detalle:En abril pasado, Mariana “La Barby” Juárez, recibió el cinto que la acredita cómo la única triple campeona mundial mexicana.