Buscan irapuatenses repetir sus cargos

En Irapuato, de acuerdo a la información que publicó el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) son 12 los funcionarios quienes enviaron sus cartas de intención para la elección consecutiva, entre ellos el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, integrantes del Ayuntamiento y diputados locales del PRI y del PAN.Por parte del Ayuntamiento, además del Presidente Municipal, los interesados en repetir sus cargos son Jaime Viveros Morales, Primer Síndico, Víctor Zanella Huerta, regidor y coordinador de regidores del PAN, José Luis Vicente Pliego Hernández, regidor del PAN, Cecilia Vázquez García, regidora del PAN, Martha Elena Romero Sieckman, regidora del PAN, Daniel Ruiz Barragán, regidor del PVEM (Partido Verde Ecologista de México), Rafael Rodríguez Hernández, regidor de Morena y Arturo Contreras Hernández, regidor suplente de David Muñoz Torres, edil del PRI.En el Congreso del Estado, los irapuatenses que enviaron su carta de intención fueron Arcelia González González, diputada local PRI, Irma Leticia González Sánchez, diputada local PRI y Luis Vargas Gutiérrez, diputado local PAN.“Si no la presentas (la carta intención) prácticamente pierdes la oportunidad, el partido nos está recomendando a todos que la presenten, pero eso no es garantía, ya el partido decidirá.“Es la intención de seguir con el proyecto de Ricardo Ortiz, seguir con las metas y acciones que nos hemos trazado, seguir sirviendo a la ciudadanía, es el partido al final de cuentas quien decide si es factible que continúe o no (...) los tres años de un Gobierno son cortos, no alcanzan para la Administración, ese es el pro de la reelección.”“Lo hice para dejar mis derechos a salvo (...) los lados positivos de esta figura es que se puede dar continuidad a los trabajos y profesionalización al servicio público (...) esto permite una evaluación ciudadana del servicio público (...) esto es meramente un requisito, el partido nos estará llamando a donde uno pueda ser más útil.”“Es una cuestión nueva, me parece muy interesante, y es un derecho electoral que la ley me otorga como regidor (...) mi punto de vista es que todos salgamos de aquí y dejemos concretados proyectos, como la rehabilitación del centro histórico (...) no tengo aspiración a otro cargo.”“Nos pidieron que lleváramos la carta de intención (el partido) para dejar una puerta abierta, no significa que seamos reelectos, vienen más exigencias (...) siento que he hecho un buen trabajo, un trabajo comprometido, lo que permite la reelección es continuar ese trabajo, el de toda la Administración.”“Estoy salvaguardando el derecho que tengo, yo sé que la carta intención no me asegura nada, que al final es el partido quien define (...) lo único que yo busco al ingresar esta carta es que si veo la oportunidad en un futuro de continuar el proyecto no cerrarme la puerta a participar (...) no aspiro a otro cargo.”“La carta intención es un requisito que está establecido ahora en la ley, a final de cuentas es una decisión que tomará mi partido, si voy o no voy en una planilla o boleta (...) creo que es una forma de que haya continuidad en proyectos, pero también es irle coartando un espacio a nuevas generaciones (...) no descarto que tenga otra aspiración”“La reelección depende del partido, es un trámite, pero creo que es una buena opción, en mi caso, porque esta fue una primera experiencia, hicimos historia en Morena, ya vimos cómo funciona la Administración y el Ayuntamiento (...) para mí ya no es gusto, el reelegirme o ir por otro cargo, ya es una necesidad de mi carrera política, porque le costé mucho a mi partido para que llegara y a la Presidencia para que yo aprenda.”“Quiero que el sector campesino que represento, en este momento como presidente de la CNC, tenga un lugar en los comicios electorales de 2017 o 2018, no ejercí el cargo pero dado que quedé como regidor suplente electo, considero que es una obligación y un compromiso.”“Yo no sólo me limite el partido que me propuso, sino a los de alianza, en el IEEG, en el PRI, en el Verde y Nueva Alianza (...) uno de los contras es que no sabemos cómo va a funcionar la figura, si será una solución o una profesionalización del aparato legislativo o será una figura sólo de provecho particular o personal (...) esto no limita a que haya otros escenarios.”“Ahorita no estoy enfocada en irme a la reelección, la metimos porque así se decidió en el partido, no sé si voy por otro cargo que vaya a preferir de acuerdo a las circunstancias (...) los pros es que se va a dar seguimiento, el contra es que muchos funcionarios quieren reelegirse para seguir cobrando sueldo.”“Es una posibilidad que te da el Instituto Estatal Electoral y el partido, que si bien no es definitiva, si es ya una situación que estás dentro de la posibilidad, quien no la presente no tiene acceso a un puesto de elección (...) vamos a hablar con el partido, con el Congreso, hay posibilidades de una cosa u otra, somos soldados de Acción Nacional, claro que me gustaría ser alcalde de nuevo, es de las mejores experiencias de mi vida.”