Golpean vecinos a ladrón

Un presunto ladrón fue ‘brutalmente’ golpeado al ser sorprendido robando en una casa de la colonia Tercera San Gabriel.

Su cómplice logró escapar.

Tuvieron que intervenir elementos de la Policía Municipal para rescatar a Luis Enrique Blancarte Oliva, de 28 años, antes de que terminara siendo ‘linchado’.

El hecho ocurrió ayer alrededor de la 1 la tarde, en la glorieta del bulevar Gómez Morín.

“ Estaba robando en un domicilio, un chavo se dio cuenta y corrió a pedirnos ayuda, y “atoramos” en la movida solo a uno; sino es porque llega la Policía y lo ayuda, sí terminamos linchándolo” relató un testigo.

Todo inició cuando el acusado y otro hombre fueron hallados robando en una casa de la calle privada Clavel.

Un vecino que iba entrando a la calle en su bicicleta y notó que dos hombres sacaban pertenencias de la casa de sus vecinos y los subían en un automóvil tipo Neón color blanco, con placas americanas. Sus vecinos no estaban en ese momento en casa.

El joven no dudó y pidió la ayuda de todos los vecinos de la calle, quienes intervinieron y lograron asegurar a uno de los ladrones.

“ El otro nos echó el auto encima, agarré mi moto y me fui detrás de él hasta antes de brincar las vías, entre el ISSSTE y los campos de fútbol se perdió” relató otro vecino del lugar.

Enfurecidos, los vecinos arrastraron a Luis Enrique desde la casa que robaban hasta la glorieta del bulevar Gómez Morín, en donde lo sentaron, le aventaron ladrillos en la cabeza y lo patearon. El reporte llegó al 911, obligando a la intervención de tres patrullas con policías municipales, quienes al llegar, tuvieron que rescatar al presunto delincuente.

“ Ese malviviente es el que andaba acosando a todas las jovencitas estudiantes de aquí; a mi sobrina se la intentó llevar” contó una mujer.

Al lugar, también llegaron tres paramédicos en la ambulancia 216 de Cruz Roja, valoraron al herido, quien presentó varios golpes, heridas en la cabeza y otras lesiones, fue trasladado al Hospital General.