Piden declare Madre Superiora

Ayer se reanudó el proceso penal en contra del ex sacerdote y exvocero de la arquidiócesis de León, acusado de abusar sexualmente de al menos cinco estudiantes del colegio Atenas de Irapuato.Esta audiencia corresponde únicamente a la primera demanda que fue interpuesta por una de las víctimas, una menor de 15 años y por la que el ex sacerdote está detenido, acusado de los delitos de abuso sexual, violación calificada y corrupción de menores.Una audiencia de aportación y de desahogo de pruebas, así como la presentación de algunos testigos circunstanciales.Se llevó a cabo ayer en la Sala de Juicios de Oralidad de Irapuato, ante la presencia del acusado, de la afectada, la defensa de ambos y testigos presenciales y circunstanciales, informó personal del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato.“Una audiencia intermedia que inició a las 10 de la mañana y con una duración de casi 12 horas”, comentó en un grupo de Whatsapp, Norma Nolasco, activista y defensora de la menor víctima.La audiencia inició minutos después de las 10 de mañana y fue de carácter privada, pues así lo dispuso el juez, a fin de proteger la integridad de la menor.En ella, tanto la densa del exsacerdote como las abogadas de la presunta víctima, presentaron más pruebas y gente que declaró a su favor.La audiencia tuvo tres recesos, uno antes de la 1 de la tarde, otro alrededor de las 4 y un último después de las 7 de la tarde-noche.“En estos momentos estamos terminando la audiencia, en donde afortunadamente para las víctimas, todas las pruebas que presentamos, todas las documentales fueron admitidas por el juez.“Hoy que vi nuevamente a las mamás de las víctimas, me hicieron nuevamente hincapié en que pida justicia, que no claudiquemos, en que no nos demos por vencidas, que lleguemos a las últimas consecuencias.“Pero también hoy me reiteraron que quieren saber en dónde está la madre superiora, la madre Carmen (del colegio Atenas), que se presente a testificar cómo es que este sacerdote llegó al colegio”, agregó Norma Nolasco.Cabe recordar que el ex sacerdote fue detenido en febrero de este año por agentes ministeriales bajo la orden de aprehensión IP-1617-87.Tras ser acusado de abusar sexualmente de una de las estudiantes del colegio Atenas, pero al paso de los meses la cifra de víctimas aumentó a cinco.Al grado que la defensa de las jovencitas, interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de pederastia.