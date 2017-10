Delata aroma fétido muerte de hombre

Publicidad

El cadáver de un hombre fue localizado en estado de descomposición, dentro de una vivienda en la comunidad El Cuitzillo.La causa de muerte no fue confirmada y no está identificado.El hallazgo ocurrió cerca de la una de la tarde de ayer, en la calle Ricardo Flores Magón 61, en dicha comunidad.Autoridades no revelaron características de la persona fallecida, sólo que tiene entre 40 y 45 años.De acuerdo a los primeros informes, el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición.De los hechos se informó que vecinos de la calle Ricardo Flores Magón percibieron un aroma fétido en la zona, por lo que reportaron a la Policía Michoacán.Elementos se trasladaron al sitio y al entrar encontraron muerto a un hombre, por lo que acordonaron la zona.Policías ministeriales tomaron declaraciones a los vecinos y peritos buscaron evidencias para determinar la muerte.Hasta ayer el cuerpo permanecía en las instalaciones del Servicio Médico Forense Semefo), donde se determinará la causa de muerte.