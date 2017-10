Triunfo con agallas ante Tigres

Publicidad

No puedo creer que Cruz Azul, siendo uno de los equipos que más invierte en refuerzos, no haya ganado un campeonato en los últimos 20 años. El último fue precisamente ante León, en el Nou Camp., aunque entiendo que este cambio es debido a que en octubre, siempre se realiza una campaña de concientización y prevención del cáncer.Desde el minuto 3 del juego,Tigres respondió tiempo después pero Nacho González, mostrando su profesionalismo y entrega absoluta, evitó que el balón llegara al arco defendido por William Yarbrough.Los del "Tuca" tuvieron mayor posesión de balón, y aunque ninguno de los delanteros estuvo en el nivel mostrado en anteriores partidos, eso no les quita que su futbol sea de primer nivel.En una salida del equipo regio, estos perdieron la pelota que quedó en poder de Elías Hernández, éste disparó a puerta pero desagraciadamente el balón salió por un costado., León con 19 y Tigres con 20, y en la cancha tampoco se notaba mucha diferencia, el duelo fue agradable y con cierto peligro en ambas porterías que permitió a los arqueros mostrar su gran calidad.Ya en el complemento, me pareció que Elías Hernández no estuvo tan fino ni sobresaliente como suele hacerlo. Tigres se fue adueñando poco a poco del segundo tiempo aprovechando que León se paró con un sistema defensivo buscando el contragolpe.Sólo así se emparejó un poco el choque, Gustavo Díaz mostró su deseo de ganar y eso me parece excelente.tiene excelentes jugadores al ataque y un excelente equipo.