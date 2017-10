Aumentan dosis contra influenza

Publicidad

Para evitar una contingencia como la ocurrida con el Dengue, laaumentó las dosis para la aplicación de la, durante la temporada 2016-2017 se aplicaronpor parte del sector salud, que incluye alPara este año se aumentó la cifra apara toda la temporada 2017-2018. Un incremento de casi 400 mil vacunas que se aplicarán a la poblaciónn vulnerable en toda la entidad.Las vacunas de este total que aplicará la Secretaría de Salud del Estado ronda entre un millón, en 2016 se aplicaron 800 mil dosis.Octubre y noviembre son ideales para vacunarse contra la enfermedad y no en enero o febrero cuando ya se resienten más las bajas temperaturas y el virus este circulando con mayor intensidad.Como se estimó por parte de la secretaría, cada año el número de infectados aumenta por la resistencia que el virus adquiere a los antibióticos, aunque no se ha presentado una mutación hasta el momento.Para este mes en todo el estado se tiene ya listasque se aplicarán a partir de esta semana.En tanto el Instituto Mexicano de Seguro Social en la entidad aplicará 470 mil unidades.El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, informó sobre el arranque de la aplicación de las vacunas contra la influenza en unidades y centro de salud en toda la entidad. En este mes se aplicarán 126 mil vacunas a grupos de riesgo.Refirió que el próximo mes se aplicarán otras 126 mil vacunas con el fin de proteger sobre todo a grupos vulnerables, el funcionario dijo que también se privilegiará a mujeres y embarazadas, pero no descartó que cualquier persona que quiera aplicársela pueda acudir a un Centro de Salud para evitar enfermedades durante la temporada invernal.Además, pidió a las personas aplicar medidas de prevención como el lavado constante de manos y utilizar alcohol en gel y evitar exponerse a estar con personas enfermas y no enviar a los niños a las escuelas cuando tiene algún padecimiento respiratorio.Además de no automedicarse en caso de presentar alguno de los síntomas característicos de la Influenza como fiebre, tos, dolor de cabeza, escurrimiento nasal y dolor muscular.Poca fue la respuesta de los ciudadanos en lospara la aplicación de la vacuna contra la influenza. A las 6 de la tarde de este lunes, todas las Unidades Médicas de Primera Instancia estaban cubiertas, incluidas las de las comunidades rurales.En una primera entrega que solamente abarcó León 30 mil dosis de la vacuna contra la influenza fue repartida en los Centros de Salud de esta ciudad, sin embargo, la Secretaría de Salud del Estado dijo que para diciembre deberá haber un total de 178 mil 176 dosis aplicadas en León, cantidad destinada exclusivamente para la capital del calzado.La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) inició ayer por la mañana el abastecimiento de laque protegerá a los sectores más vulnerables de esta ciudad.Las personas que deben aplicársela y quienesCabe señalar, que la SSG pidió a la población que solamente se dirijan a los Centros de Salud, pues en los Hospitales de este sector no habrá la aplicación de dicha vacuna. En diciembre la vacuna deberá estar en los organismos de los más frágiles, pues su efecto tarde 30 días en proteger el cuerpo humano y el virus solamente se desarrolla en época de frío, por lo que a mediados de febrero y marzo, ya no será necesaria la aplicación.