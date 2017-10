Publicidad

Guanajuato es la zona del Bajío con mayor número de agencias de autos.Al concluir este año, el Estado tendría 140 agencias, entre ellas Toyota Sur y la nueva Mercedes Benz que se instalarán en León. La agencia inaugurada de manera más reciente fue la segunda de Kia, firma que ha tenido un importante crecimiento en automóviles, no solamente en Guanajuato sino a nivel nacional.Querétaro es el segundo estado con más número de agencias, con un centenar. En tercer lugar aparece San Luis Potosí con 90, y en cuarto lugar Aguascalientes con 70.Todas las cantidades son un aproximado. No obstante, Guanajuato supera al resto de los estados del País, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) que dirige Arturo González Palomino.La razón se debe al crecimiento industrial pues ha permitido que en Guanajuato no se concentre solamente el desarrollo de inversiones en la ciudad cabecera, sino en todo el corredor industrial compuesto por los municipios de León, Irapuato, Celaya y Salamanca.Al terminar el año, León cerrará 58 agencias de autos, aproximadamente.De los 192 agremiados que conforman la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (Apimex), dirigido por Daniel Tavares, al menos 111 trabajan además del calzado con clientes involucrados en otras industrias.Los sectores en los que ahora se ocupan las empresas, que inicialmente se dedicaban al fabricante zapatero, son el automotriz, el mueblero, y el aeroespacial, aunque en menor proporción.Pieles, sintéticos, plásticos, químicos y poliuretano son los materiales que han sido más utilizados en la industria como la automotriz. Estos productos en la mayoría de los casos llegan a través del Tier1, que entregan directamente a las armadoras de autos.La semana pasada en la Expo Automotriz se compartió que en Guanajuato existen proveedores que cuentan hasta con el 20% del valor de un vehículo, porcentaje que sobresale en comparación de otros estados de México.El valor de las exportaciones del sector autopartes-automotriz de Guanajuato ascendió a más de 12,481 mdd, durante los primeros 8 meses de este año, presentando un incremento del 13.11% en relación al mismo periodo del año pasado.La industria automotriz, farmacéutica y química son los tres principales sectores en donde se prevén para el próximo año aumentos de sueldo para sus ejecutivos.En el estudio en el que participaron 15 industrias diferentes, la consultora AON encontró que el incremento será de al menos un 5.5% para el nivel direccional, mientras que para el de autopartes, financiero y consumo se hará en un 5%, reportó la consultora en Forbes México.En la información proporcionada por AON destaca que el sector petrolero, que anteriormente era uno de los que tenía mayores aumentos para los sueldos de los cargos directivos, los salarios apenas subirán en un 2% este año.En el caso de empresas relacionadas con el sector de energías alternas (solares, eólica y ciclos combinados) visualizan que el aumento sea de 4%, esto debido a las nuevas oportunidades que ha generado la reforma energética en México.Queda claro que la Expo Agroalimentaria organizada en Irapuato por el Patronato para el Desarrollo Agropecuario (PDA), que dirige Gustavo García Balderas, es un éxito en el Estado.Para la edición que se realizará el próximo noviembre, del 14 al 17, participarán más de mil expositores. No obstante, no todas las empresas alcanzaron lugar, 60 quedaron fuera de la exposición en la que participan empresas relacionadas con la producción de hortalizas, invernaderos, parcelas y maquinaria.A lo largo de los cuatro días en los que se realizará el evento, se espera que asistan 150 mil personas, por ello los hoteleros de Irapuato ya no cuentan con habitaciones disponibles para la segunda semana de noviembre.Entre las novedades de la expo se encuentran: la exhibición de 14 invernaderos, el pabellón de las flores, el pabellón de los arándanos, así como encuentros de negocios entre productores y supermercados con Pymes del campo guanajuatense.