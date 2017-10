DEDAZO CON REGLAS

Publicidad

Lo complicado de cumplir la paridad, las ansias de reelección y la eventual alianza en un frente nacional con PRD y MC, orilló al PAN a acordar elegir por designación a toditos sus candidatos, a eso nadie se opuso, pero, eso sí, con reglas.El senador Fernando Torres les dijo, palabras más, palabras menos, que designar no es imponer. Y que la militancia no pueda votar para elegir a sus candidatos no quiere decir que no la tomen en cuenta para designar a los abanderados del panismo.De aquí saldrán ternas para cada cargo (jerarquizados por importancia), pero la última palabra la tiene el Comité Nacional. El reto para la unidad azul será definir el mecanismo para designar a los más competitivos sin provocar demasiados resentimientos internos.La cuarta ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio cerró en Washington. En la reunión plenaria del Cuarto de Junto para evaluar avances participó el abogado leonés Juan Rodrigo Moreno, en su calidad de consejero delegado de Asuntos Internacionales de Coparmex Nacional. El sector privado mantiene su respaldo al Gobierno federal con la premisa de ganar-ganar-ganar para los tres países.Juan Rodrigo, exdirigente de Coparmex León, tiene el liderazgo del Sindicato Patronal a nivel nacional en el tema del TLC. En su responsabilidad está el coordinar a sus representantes en las diferentes mesas transversales y poner atención a temas particulares de la negociación, como son los de anticorrupción, laboral, solución de controversias, compras de gobierno, fiscal, mejora regulatoria y PyMES. Nada más.El Consejo Coordinador Empresarial de León tiene en puerta el relevo de su Presidente. Termina el periodo de Gustavo Guraieb y en unos días más habrá reunión para platicar de los perfiles. Coparmex tiene un peso específico en el CCEL y ha tomado liderazgo en temas de coyuntura como el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción. En ese contexto el nombre de Rodrigo Moreno es una carta más.Al exgobernador y aspirante presidencial panista, Juan Carlos Romero Hicks, no le cayó nada en gracia la difusión de una fotografía de un cafecito que se tomó el fin de semana con el delfín a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez. Acusan al equipo de Diego de tomarla y circularla sin ni siquiera avisarle.El Senador panista quiere dejar clarito que Diego le pidió una cita para plantearle su inquietud de la gubernatura, y lo escuchó como cualquier otro que lo busque para platicar, pero de eso a apoyarlo, hay gran distancia. Juan Carlos quiere cuidarse de no aparecer en la onda grupera del PAN de Guanajuato. Por lo que toca a Diego la pretensión de tender lazos con Romero Hicks le resultó ahora a la inversa.El Instituto Nacional Electoral cerró el registro para aspirantes independientes a cargos federales y, en el caso de diputaciones en Guanajuato, hay tres anotados: dos van por el mismo distrito 12 de Celaya, que son Pablo Sharpe y Daniel Nieto, y uno, Raúl Ricardo Díaz, por el nuevo distrito 11 de León.Pablo y Raúl Ricardo son perfiles empujados por el movimiento Ahora (que nació con la aspiración presidencial de Emilio Álvarez Icaza y que ahora se concentra en respaldar candidaturas locales). El celayense es el coordinador de la Red de Alianzas de #Sin Voto No hay Dinero en Guanajuato, que agrupa a organizaciones civiles y empresariales que empujan la reducción de dinero a los partidos.En el caso de Raúl Ricardo se le recuerda como el primer rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Irapuato (ITESI) plantel Purísima del Rincón, de donde salió externando su molestia con el secretario de Educación de Guanajuato, Eusebio Vega, y con el mismo gobernador Miguel Márquez.El dirigente nacional y aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, regresa esta semana a recorrer los caminos de Guanajuato. El jueves visita Manuel Doblado, Cuerámaro, Huanímaro; el viernes Pueblo Nuevo, Jaral del Progreso y Tarimoro; el sábado Villagrán, Juventino Rosas y Comonfort, y cierra el domingo con Xichú, Tierra Blanca y Doctor Mora. Qué tal eh...Ahora que Margarita Zavala comenzó la tarea de recolectar firmas para su registro como candidata independiente a la Presidencia de la República hay que ver los panistas que se atreven a dar el brinco. Uno que ya hizo público en redes sociales que ya firmó es el exalcalde fresero, Sixto Zetina Soto. También están en la promoción la celayense Lupita Suárez y el joven fresero Andrés Villanueva.El director general de Desarrollo Social y Humano de León, Daniel Campos, deja el cargo en tres semanas, y el alcalde Héctor López ya tiene su carta fuerte para sustituirlo. Se trata de Martha Verónica Velázquez Castro, directora Regional de Empleo León de la Secretaría de Desarrollo Económico.Con eso le quitaría a la Dirección el sesgo político-partidista que le trajo dolores de cabeza con el panista Daniel al frente, pues se presume de ser un perfil eminentemente técnico, además de la experiencia en lo que debe ser la prioridad para combatir la pobreza: la promoción de los empleos.En sesión celebrada en Buenos Aire, Argentina, el político y empresario constructor leonés, Jorge Videgaray Verdad, presentó su informe de trabajo como Secretario General periodo 2015-2017 de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FICC).En su mensaje destacó lograr una mayor integración entre las 19 cámaras asociadas y sus agremiados.Entre los avances informó la intensificación de la relación con la banca multilateral (CAF, Banco Mundial, BID) y organismos internacionales; el impulso al asociacionismo entre empresas multilatinas: la generación de redes de innovación y transferencia tecnológica para la construcción; y la implementación de una Comisión para combatir la corrupción.En la fotografía aparecen Jorge Videgaray acompañado por los integrantes del nuevo Comité Ejecutivo de la FICC: Gustavo Arballo (México), Gonzalo Delgado (Costa Rica), y Roque Ardissone (Paraguay).