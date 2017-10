Roberto Plasencia Saldaña

Publicidad

Quisiera primeramente a su familia a quien aprecio: un sentido de fraternidad, un abrazo de paz, y un reconocimiento pleno y profundo para Don Roberto.Me tocó compartir con él en SAPAL, cuando recién toma la JAC (Junta de Administración Civil), donde respetables personas se sumaron para hacer un trabajo vertebrado para la Ciudad, en muchos órdenes, cómo no hacerlo, si era un hombre que no tenía ningún compromiso con algún partido, persona o grupos en el poder, en ese momento lo entendimos muchos y así fue nuestra solidaridad con él.En cada momento que teníamos oportunidad, diseñamos servicios, crecimiento, avenidas, nueva infraestructura que fuera útil para la ciudad, nombres de todos los que formaban la Junta, son muchos, a quienes siempre les hemos tenido un respeto y cariño, porque dieron lo mejor de sí, por nuestra ciudad.Con Mario, su hermano, me ha tocado estar en la lucha, junto con otros hombres respetables, empezando por Don Raúl Robles Álvarez, por nuestro Estadio León, emblema de todos los leoneses, espacio que no debe perderse por ningún motivo, disputa quizá legal, pero nada agradable a los ojos de los ciudadanos.El proyecto que logró en el ramo zapatero, lo vemos, siempre estuvo inmerso en los detalles, para que nuestra ciudad, con el tema de la “Cadena Cuero Calzado”, tuviera los menores impactos posibles, atrás de ello estuvo también su trabajo, sin dejar de reconocer a todos los que participan en ello.En la parte social, fue una persona ejemplar, en uno de los “Polígonos en Desarrollo”, llamados de esa forma, que son Polígonos de Pobreza en realidad, tuvo que hacer una visita personal para ver en que podría realmente contribuir, porque el problema municipal con la Dirección de Desarrollo Social, no tenía un rumbo definido.Su consistencia en el tema de apoyar a la infraestructura de la zona Poliforum, la tuvo presente, y con ello convertir un polígono tan importante, en empresarial, social, cultural y recreativo, se tuvo que hacer un fideicomiso para ello.Quizá no alcanzó el tiempo para lograr consolidar la verdadera función de lo cultural, ante tantos desaciertos, no de él, sino de personas ajenas, pero puedo estar seguro que amaba a su ciudad como pocos personajes lo hacen.Para su familia un gran reconocimiento al hombre íntegro y cabal, que es un ejemplo para los guanajuatenses y para los mexicanos.