Arman sinfónicas magno concierto para rockear

La Banda Sinfónica Los Paladines de la Tradición, la Banda Sinfónica del Estado de Guanajuato y la Banda Sinfónica Juvenil Orgullo Musical Guanajuato, se presentarán hoy dentro de la programación oficial del XLV Festival Internacional Cervantino, bajo dirección artística a cargo de José Manuel Sandoval.En esta ocasión, las Bandas Sinfónicas del Estado de Guanajuato y las Bandas de Viento se presentarán con el programa “La Revolución del Rock”, donde interpretarán canciones de agrupaciones clásicas de las décadas de los sesenta a los ochenta como The Doors, The Rolling Stones, The Who, Aerosmith, Paul McCartney y la ya mítica banda rockera El Tri.Las bandas de viento son agrupaciones que se caracterizan por la particular forma de interpretar las polkas y corridos, y por la calidad y alegría sonora ha pasado de generación en generación, permitiendo con esto la conservación de una tradición musical de nuestro estado.