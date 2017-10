Los ‘echan’ del FIC

Publicidad



“Nos dimos a la tarea de acercarnos con el FIC, el cual argumentó que lo referido por la autoridad no era cierto, por lo que por este conducto solicitamos al Director del Festival Internacional Cervantino un escrito dirigido a la audiencia en general y a las autoridades correspondientes para que se pronuncie respecto a esta información”, refiere el comunicado.



“Por lo que se hace evidente el acoso de parte de las autoridades antes referidas, puesto que otros espacios públicos están presentando sus actividades con normalidad, haciendo caso omiso a las formalidades que bien ha cumplido el FIVAC, aunado a la trayectoria e historia que FIVAC tiene en la Plaza de los Ángeles”, resalta el comunicado.

El comité organizador del Festival Internacional Vive Alterno Cervantino (FIVAC), denuncian a las autoridades municipales por presuntamente suprimir la libertad de expresión, al no autorizar la presentación de los espectáculos de sus artistas en la Plaza de Los Ángeles.Mediante un comunicado se informó que el Festival Internacional Vive Alterno Cervantino (FIVAC), dio aviso por escrito al Gobierno Municipal de Guanajuato, a la Dirección de Fiscalización y Control y a la Secretaria del Honorable Ayuntamiento de Guanajuato, de las actividades multidisciplinarias dentro del marco del Festival Internacional Vive Alterno Cervantino, las cuales se realizarían del 13 al 29 de Octubre del año en curso.Un evento que comentan se ha realizado desde hace muchos años consecutivos en la Plaza de los Ángeles, con el respaldo de los vecinos y de los talentos nacionales e internacionales.Y que a la fecha no han recibido la anuencia para sus presentaciones, situación que representa un agravio hacia los recurrentes y al público en general, al no permitir el uso del espacio público.En consecuencia consideran que las autoridades, entre ellos Andrei García Irazaba, titular de Fiscalización, “están violentando la la libertad de expresión, consagrada en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.Refieren que al tener un acercamiento con la autoridad, ésta refirió que fue el propio Festival Internacional Cervantino (FIC), quien estaba en desacuerdo de las actividades del FIVAC en la Plaza de los Ángeles.Se informa que el Comité Organizador y los artistas nacionales y extranjeros, se encuentran en la total incertidumbre del actuar de la autoridad del Estado de Guanajuato, “pues temen por su vida, su libertad incluso por su propiedad, que consta en el equipo de Audio y Sonido y materiales propios para la realización del FIVAC, tras la amenazas que recibieron de parte de las mismas”.También exigen la devolución de la inversión que realizaron los artistas de hospedaje y transporte desde su lugar de origen hacia la ciudad de Guanajuato, asimismo que se respete la trayectoria e historia del FIVAC para presentarse en la Plaza de Los Ángeles, y se permita continuar con la programación del FIVAC en el FIC.