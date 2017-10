Público cae rendido ante Sinfónica

Esta noche, un segundo programa de la Orquesta Sinfónica del Estado de México con el pianista ruso Alexei Volodin https://t.co/3uAHKsMyOJ pic.twitter.com/x8vYatsHqN — Festival Cervantino (@cervantino) October 17, 2017

Publicidad



Enrique Bátiz, merecedor a la Presea Cervantina por su amplia trayectoria musical en la que abarca haber dirigido a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, dio todo en el escenario, al igual que los músicos de la Orquesta y la solista de la República de Kazajistán, que sorprendió con su inigualable virtuosismo con el instrumento de cuerdas.

Revive la emoción del sexto día en el Festival Internacional #Cervantino2017 https://t.co/sc9RZKZrzf — Festival Cervantino (@cervantino) October 17, 2017



El público no pudo contener su euforia, se levantó de su asiento y le regaló al director y a la orquesta más aplausos, aplausos que emocionaron a todos los músicos que conforman la orquesta que tiene 46 años de existencia.

El público se puso de pie cuando la, bajo la batuta de, concluyó el concierto en el Teatro Juárez como parte de la programación de la, el cual estaba destinado para hora y media y se alargó por una hora más.Esta vez, la Orquesta del Estado invitado de honor hizo tributo a la Revolución Rusa con un programa que abarcó obras de Piotr Ilych Chaikovski, que inició con “Vals de la ópera Eugene Onein, Op. 24”, y siguió con “Concierto para violín núm. 1. Op.35 en Re mayor” que se divide en tres tiempos: Allegro moderato, Canzonetta: Andante y Allegro Vivacissimo, mismo que contó con la participación como solista de la violinista Aiman Mussakhajayeva.Y es que este concierto que es uno de los más populares ahora, recibió malas críticas cuando se presentó, pero indudablemente en su presentación en la tierra cervantina causó tal sorpresa que el público no pudo esperar hasta que ésta concluyera, pues cuando la violinista terminó de interpretar el segundo tiempo el público aplaudió calurosamente. El director dijo: ¿Qué les parece? Lo que causó la risa de más de uno. Al finalizar la interpretación, la violinista deleitó al público con una pieza más fuera del programa.Después del breve intermedio, tocó el turno de interpretar composiciones de Sergei Rajmaninov que comenzó con “Vocalise, Op. 34 núm. 14” y continúo con “Danzas sinfónicas, Op. 45”, que al igual que la de Chaikovski se divide en tres movimientos.Esta obra tuvo diferentes versiones, pues a la par que redactaba la versión orquestal, elaboró un arreglo para dos pianos e hizo, también, otro más, para banda sinfónica; tal vez por eso sea la única de sus obras en la que le asignó un muy destacado pasaje como instrumento solista al saxofón.Pero la función musical no paró ahí, pues después la Orquesta interpretó dos piezas más, pero enseguida regresó el director con las partituras en su mano de “Danzón no. 2”. Los aplausos retumbaron en el escenario lo que al parecer daría paso a la despedida, pero cual fue la sorpresa cuando el director dijo: Espero que vengan mañana. Dando paso a la interpretación del segundo himno mexicano: “El huapango” de Pablo Moncayo.