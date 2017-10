Para esta diputada el adulterio debería ser un delito

Publicidad Comentábamos hace un momento el tema del adulterio, en lo personal, me parece que el adulterio, debería ser un delito, es más grave aún que el propio incesto, porque eso si destruye, disminuye los valores de la familia en nuestro Estado, siendo que es la semilla, es la célula, la parte más importante de la sociedad”, dijo en entrevista.



“Desafortunadamente, el delito de adulterio cuando existió tenía sus características muy especiales que difícilmente podías probar, como por ejemplo, que los encontraras en el momento del acto, con escándalo y eso es muy difícil, sin embargo, ahora y lo vemos en las redes sociales, con todos los medios tecnológicos es más fácil poder lograr encontrar o que se pueda probar que existe el delito de esta naturaleza, el adulterio dejó de ser un delito, pero me parece que es una de las acciones que más afecta directamente a la familia”, señaló.

Para la panista Beatriz Hernández Cruz, el adulterio debería seguir siendo un delito, porque considera que es más grave que el incesto equiparado, ya que es una conducta que destruye familias.La diputada, quien hace unos años fue consejera magistrada del Poder Judicial, participó en una mesa de trabajo de la Comisión de Justicia en la que se analizó la derogación del tipo penal de Incesto equiparado.El delito contempla castigo entre 6 meses y dos años de prisión para quienes, no siendo consanguíneos, pero sí tengan relación familia, sostengan una relación romántica, un padrastro con una hijastra o viceversa, ambos mayores de edad.Desde hace algunos años, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), recomendó al Congreso local desaparecer este delito, pero el Poder Legislativo se ha resistido.Sin embargo, para la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) no sólo este delito debe permanecer en el Código Penal para Estado, sino que deberían volver a incorporar el adulterio, un ilícito que no existe en ningún Estado y que desapareció hacer varios años.