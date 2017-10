Hasta las vacas se robó César Duarte

Publicidad

El ex Gobernador priista de Chihuahua César Duarte también resultó cuatrero.Al menos 900 reses que fueron compradas para apoyar a pequeños productores afectados por la sequía, terminaron en ranchos de Duarte y de funcionarios de su Gobierno, como el ex titular de la Comisión de Vivienda Raúl Javalera o de familiares del ex Gobernador de Nayarit Roberto Sandoval.Una investigación de(MCCI) revela que, a mediados de 2014, el Gobierno de Chihuahua implementó un programa especial de “repoblamiento de cría” al cruzar reses extranjeras con locales.El plan fue importar mil 408 cabezas de ganado Hereford y Angus, por las que se pagaron 700 mil dólares, unos 11 millones de pesos, según el tipo de cambio vigente entonces.Los animales llegaron en junio de 2015 de Nueva Zelanda a Sinaloa; 903 fueron a parar a los ranchos de Duarte y sus amigos, y 682, a Nayarit.Sólo 145 llegaron a productores de Chihuahua, y muchos más se quedaron sin vacas y, además, perdieron una parte de los 20 mil pesos que tenían que pagar por cada res.Las vaquillas llegaron a México como "vientres", es decir eran hembras y venían cargadas, así que la esperanza para los pequeños productores era mayor: obtenían la vaca y una cría de las razas Hereford y Angus, destinadas a la producción de carne.De acuerdo con investigaciones del Gobierno de Chihuahua, la intermediaria sería la Unión Ganadera División del Norte, fundada en 2005 por el propio César Duarte y por Carlos Hermosillo, quien fue diputado federal, colaborador cercano al ex Gobernador priista y quien falleció el 20 de marzo pasado.El representante legal de la Unión era Pedro Baca Gómez, sobrino de Bertha Gómez, esposa de Duarte.El esquema para distribuir las cabezas consistía en que la Unión recibía los animales, otorgaba créditos a pequeños productores y hasta que éstos hacían el pago, se entregaban las vacas.La ganancia que podía obtenerse de los préstamos quedaba también dentro de la financiera.Ruta NayaritEn octubre de 2016 se detectaron algunos camiones con vacas que intentaron burlar puntos de registro de la Sagarpa.Uno de esos cargamentos levaba a Nayarit 53 de las vacas del embarque de junio de 2015, específicamente al rancho de Raymundo Sandoval, hermano del ex Gobernador Roberto Sandoval.El conductor no contaba con las facturas que acreditaban la propiedad de las vacas, pero varias estaban identificadas con el fierro del rancho de Duarte.Tras intensificar los rastreos, ubicaron 682 cabezas de ese embarque en los municipios de Ahuacatlán y San Blas en Nayarit."El ganado que pisa el estado de Nayarit, por cuestión normativa se considera ganado ‘sucio’, es decir, está contaminado porque allá no hay los controles sanitarios que se requieren para comercializar ganado. Están expuestos a tuberculosis", apuntó Nohemí Palma, ex funcionaria encargada en su momento de hacer el rastreo del ganado.