MeToo y #YoTambién, dicen mujeres ante el acoso sexual

Gracias a las redes sociales, mujeres de todo el mundo han tomado el presunto acoso sexual del productor de Hollywood, Harvey Weinstein, en contra de diversas actrices y modelos para denunciar la propia violencia de género que han vivido a lo largo de su vidaCon el hashtag, #MeToo miles respondieron a la propuesta de Sybil McGuire, una seguidora de Björk, quien propuso que se evidencie el acoso sexual que padecen las mujeres, luego de que la cantante islandesa reveló que sufrió acoso durante la grabación de "Dancing in the dark", por parte del director de cine Lars von Trier"Si todas las mujeres que han sido acosadas o agredidas sexualmente escribieran 'Yo también' como estado (en las redes) le daríamos a la gente una idea de la magnitud del problema", escribió McGuire en sus propias redes sociales, en donde invitó a las víctimas de acoso a compartirA partir de ahí, #MeToo ha sido utilizado para relatar las situaciones de acoso que las mujeres viven desde la infancia, en sus casas, trabajos, escuelas y callesEn España y América Latina además del #MeToo se utiliza #YoTambiénComo en Hollywood, las mujeres relataron que mucha gente no les creyó o que las culparon por ser acosadasIncluso, organizaciones como Amnistía Internacional compartieron testimonios con el hashtag y pidió actuar contra el acoso sexual a las mujeresTodas las personas podemos detener la violencia contra las mujeres¡Actúa! > https://tco/bRzd1pbUGJ#yotambién #MeToo pictwittercom/wHePXpITjh — Amnistía IntMéxico (@AIMexico) October 17, 2017 Weinstein está señalado por acosar sexualmente a por lo menos 30 mujeres en la industria de Hollywoodcg