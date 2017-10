Siguen pensando en Margarita

Publicidad

El ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Felipe Bravo Mena, dice que en el Frente Ciudadano por México no se ha descartado a Margarita Zavala como candidata presidencial, debido a que acordaron que no habrá vetos.En entrevista con EL UNIVERSAL, afirma que la renuncia de Zavala no puso en crisis al partido, ya que no desarticuló cuerpos directivos ni desarregló la vida institucional.Criticó a los senadores "rebeldes del PAN", al considerar que no construyen y sólo afectan al panismo.Zavala, por separado, dijo que no descarta ser abanderada del Frente o de otro partido.