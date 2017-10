Publicidad

con apoyo estadounidenses, que informó de operaciones de limpieza para despejar la ciudad de minas terrestres y células durmientes de extremistas.a The Associated Press.Más tarde se haría una declaración formal acorde a “la caída de la capital del terrorismo”, añadió Sillo.Docenas de milicianos que se negaron a rendirse plantaron su última defensa en el estadio de la ciudad, que se había convertido en una prisión de la milicia radical.y se convirtió en la capital de facto de su autoproclamado califato.Horas antes, las fuerzas de liderazgo kurdo y con apoyo estadounidense que combaten al Estado Islámico en Siria anunciaron la toma del hospital de Raqqa, que servía de cuartel general el grupo extremista conocido también por las siglas ISIS.La toma del hospital dejó a los milicianos del grupo extremista arrinconados en torno al estadio municipal de la ciudad, convertido en una enorme prisión en la que encarcelaron a cualquiera que se opusiera a su brutal gobierno. , indicó Musafa Beli, portavoz de las Fuerzas Democráticas Sirias.como ocurrió hace dos meses con Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak.Su ocupación convirtió una bulliciosa metrópoli en el epicentro de un régimen brutal, donde se decapitaba a los disidentes y se planificaban atentados terroristas., obligando a los vecinos a presenciarlas tras convocarlos con altavoces.Allí se dejaban durante días los cuerpos y cabezas cortadas, colocadas sobre postes. Los vecinos describieron cómo se etiquetaban los cadáveres con los supuestos delitos de los fallecidos para que los viera la gente.La plaza, antes conocida por su famosa heladería, no tardó en ser conocida como Plaza del Infierno, Jahim en árabe.. Un video difundido por la agencia mostraba enfrentamientos en torno al edificio, que parecía cubierto de agujeros de balas y ennegrecido en parte por el fuego.La batalla por Raqqa comenzó en junio y se ha alargado ante la dura resistencia de los milicianos extremistas.