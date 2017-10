¿Puntos negros en la nariz? No uses tiras

Publicidad

Una jornada interminable ya es suficientemente complicada como para subir el nivel de dificultad.Ante la perspectiva de cuidar la piel de manera continua, limpiarla dos veces al día, usar tónicos, serums, exfoliarla de vez en cuando, aplicar mascarillas dos veces a la semana y, en definitiva, seguir todas esas rutinas que nadie cumple al pie de la letra o hallar una solución rápida, la elección parece clara.Sin embargo, ésta no es siempre la más recomendable.Todos hemos caído en la tentación de probar las tiras limpia poros, que surgieron en 1997 con la milagrosa promesa de hacer desaparecer los indeseables puntos negros en pocos minutos.Desde entonces, han aparecido de manera intermitente en nuestros neceseres, entre el escepticismo y la esperanza de que esa nueva marca hubiera mejorado su eficacia.En realidad, nunca nos convencieron del todo, pues la extracción de puntos negros jamás fue tan notable como nos querían hacer creer en los anuncios.Es más, tras despegarlas de la piel con alguna lágrima de por medio, contemplábamos atónitas como nuestra nariz seguía teniendo exactamente las mismas imperfecciones.Habíamos conseguido una cara roja y una tira en la mano que, a lo mucho nos había librado de cinco puntos negros.Con el paso del tiempo las fórmulas mejoraron. Se incorporaron ingredientes como el aceite de árbol de té, que ayudaba a desinfectar, pero el efecto seguía sin sorprender.Entonces, ¿por qué no los desterramos por completo?A su falta de resultados realmente visibles, se suman otros factores que llevan a plantearse si de verdad vale la pena.Una lista de ingredientes a los que no queremos ni acercarnos: Si vivimos preocupadas por las siliconas, los sulfatos, los alcoholes y demás componentes de nuestras listas negras, sería una incongruencia colocar sobre nuestro rostro un producto que contradijera esta filosofía.Pues bien, este tipo de tiras están plagadas de ellos. De hecho, no es difícil deducirlo, ya que cualquier superficie que necesite quedarse pegada a la piel, parece poco recomendable.Desde dimeticona –una silicona que, si bien suaviza aparentemente, a largo plazo obstruye los poros– hasta PVP, un copolímero que proviene del petróleo o los conocidos como PEG, que derivan también de éste y que destruyen la barrera de protección natural de la piel. Estas son algunas de las bondades que las componen.Hemos pasado la mitad de nuestras vidas pensando que la única manera de limpiar los poros era abriéndolos con vapor para luego retirar los puntos negros.Sin embargo, la tendencia actual es dejar a un lado las extracciones por considerarse demasiado radicales e irritantes, especialmente para las pieles sensibles.Hoy se apuesta por un cuidado más delicado y constante, diseñado para ver resultados a largo plazo.Es por eso que la idea de arrancar las imperfecciones de un tirón, no es la más adecuada. Especialmente cuando no nos ofrece una solución definitiva.Al tratarse de una limpieza superficial, casi como un truco que sólo sirve para engañarnos, estamos condenadas a que el problema regrese.Es mejor apostar por limpiadores, tónicos y exfoliantes químicos que contengan ácido salicílico y glicólico, gluconato de zinc o magnesio.Estos ingredientes limpian a fondo, destierran las células muertas, aclaran la piel y cierran los poros.Las mascarillas de arcilla rosa son otra gran opción para aclarar, afinar la textura de la piel y combatir las imperfecciones sin dañarla.Lo mismo sucede con aquellas que están compuestas por carbón. Pero cuidado con las modas en YouTube o Instagram sin base científica y perjudiciales para la piel.Opta por una que no se pegue y que purifique sin necesidad de arrancarnos media cara de un tirón.