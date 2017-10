De nuevo cerraron el bulevar Juventino Rosas

Publicidad

La rehabilitación del bulevar Juventino Rosas comenzó el fin de semana en San Francisco del Rincón; por lo que se invita a la ciudadanía a tomar sus precauciones.Esto sería la continuidad de los trabajos que se hicieron a partir del 30 de agosto, cuando comenzaron a levantar la carpeta asfáltica al bajar del Distribuidor Vial, en el sentido de la ciudad de León a San Francisco del Rincón.Desde la noche del sábado se observó que dieron inicio nuevamente a las actividades, aun cuando se había solicitado que esto se hiciera en sentido de Purísima del Rincón hacia el Cristo de las Misiones, considerando que también están por iniciar los trabajos en el Camino Viejo.Ante esta situación, las autoridades municipales señalaron que no se trataba de una obra de su competencia; y que además abría de respetarse los tiempos que se llevan para aplicar los recursos.De manera que la empresa a la que compete esta obra, ya iniciaron los trabajos en el carril derecho del sentido que dirige a San Francisco del Rincón.El tramo en el que se encuentran trabajando es a partir del Cristo de las Misiones hasta la primer curva del camino, justo frente a un salón de fiestas.Los trabajos comenzaron el fin de semana sobre el Juventino Rosas del carril derecho, permitiendo el paso sólo por un costado, se pretende que de esa manera no se afecte la circulación, lo que será un tema complicado en las horas “pico” indicó un conductor.“Pues parece que no afecta, pero ya quiero ver el tráfico que se va a hacer a las horas de entrada y salida de trabajos y escuela; no sé cómo se vaya a hacer lo del Camino Viejo, pero si cierran el paso se va a complicar más”, indicó Antonio, conductor que circula constantemente a la ciudad de León.Hace alrededor de dos meses, se había mencionado la intención por parte de Obras Públicas y del Municipio, de solicitar al Estado que la obra comenzará desde el otro costado de bulevar, tomando en cuenta que en unos días se echará a andar la remodelación del Camino Viejo.En los próximos días se espera arrancar con el proyecto de Camino Viejo, por lo que se cree que en la “hora pico”, pueda afectar la circulación por lo que se pide a los ciudadanos que tomen sus precauciones.Se desconocen detalles de lo que será la obra, ya que las autoridades estatales sólo mencionaron la importancia de la rehabilitación, que precisamente como uno de los accesos principales a la ciudad, se encontraba en malas condiciones.