Enloquecen con música banda en la Feria

Más de 8 mil personas acudieron a la Feria de Purísima del Rincón a disfrutar de la Banda Lucero y Banda Imperial.Como parte del espectáculo en el Teatro del Pueblo, los de Banda Lucero deleitaron a sus seguidores con canciones como “Loco Por Ti”, “Tienes Razón”, “Tanto la Quería”, “No hay Nada más Bonito”, entre otras.La noche del domingo, visitantes a la Feria de Purísima 2017, se divirtieron no solo en el Teatro del Pueblo, sino que aprovecharon para divertirse en los juegos mecánicos, además de que se registró una importante asistencia a los espacios designados para las terrazas.Al momento en que se presentó Banda Lucero, la gente comenzó a reunirse en el foro del Teatro del Pueblo para cantar con la agrupación sus éxitos, y aquellas canciones que a las que imponen su propio estilo.También en esta noche se disfrutó de la presentación de la Banda Imperial , quienes pusieron de ambiente la noche.De acuerdo al Comité de la Feria se registró una asistencia de alrededor de 8 mil 100 personas, además de los niños que no pagan entrada.Cabe señalar que precisamente en esta feria, los menores de edad que se encuentran en el rango de estatura que establecen en las taquillas, no pagan boleto, en cualquier día de la semana.Esto es una razón más para que las familias acudan a disfrutar de lo que se conoce como “La Mejor Feria de la Región”, y que pasen una agradable tarde ya sea con los amigos, la pareja o la familia completa.Los organizadores de esta edición de la feria se han encargado de contar con atractivos para el gusto de todos.Precisamente para esta noche, en el Teatro del Pueblo se contará con la presencia de “Grupo Yndio”, mientras que en el Pabellón Cultural estará la Orquesta Aguascalientes “Los Pingo” a partir de las 8:30 y a las 9:30 de la noche, la “Danza del Vientre”, un grupo local.