Uber se pone estricto con conductores

Por incumplir los lineamientos de seguridad de la empresa, Uber ha desactivado a 9 mil socios conductores durante 2017Federico Ranero, director general para México, refirió que en la mayoría de estos casos, no se han superado las exigencias de calidad y seguridad básicas en choferes.Actualmente, hay 250 mil unidades trabajando en la empresa, que también ha rechazado a 32 mil personas que buscan añadirse a su red.Pese a que Ranero reconoció la necesidad de que Uber realice medidas para reforzar su seguridad y no se repitan los casos de robos o acoso, la empresa aún analiza las acciones a seguir.Entre las medidas de seguridad que destacaron, se mencionaron la opción de compartir el viaje con cinco familiares y la habilitación de un chat interno para conductores, sin adelantar nuevas acciones."Respecto a un botón de pánico estamos realizando pruebas para comprobar la funcionalidad y que realmente pueda tener una acción correcta porque queremos cumplir las expectativas que tienen tanto socios conductores y usuarios", dijo Carlos Olivos.El director de comunicación de Uber en México evadió responder si se fichará de alguna forma a los conductores que fueron rechazados o que hayan estado involucrados en algún delito para que no sean contratados en otros servicios de transporte.Inmujeres ha reprochado que los estándares de seguridad de esta empresa de transporte se han relajado y han permitido asaltos en estas unidades, acosos como el denunciado por Marimar Cosío y feminicidios como el de Mariana Fuentes, en Puebla.Por este último caso, Olivos defendió que durante el delito el chofer no se encontraba conectado a la app e hizo hincapié en que los seguros y medidas de seguridad que anunciarán, contemplan su aplicación mientras se encuentran en línea."Casos como el de Mariana nos están ayudando a nosotros a aprender a implementar nuevas medidas y hacer nuevas estrategias para tratar de dar solución y certeza a todas las que puedan llegar a tener cualquier tipo de incidentes dentro de la plataforma de Uber", añadió.Este lunes, Uber anunció que además del seguro particular, todos sus conductores y pasajeros contarán con cobertura por daños a terceros por accidente, robo, seguro de vida y gastos médicos mayores por parte de Axa y Sura.Esto no incrementará los costos, por ahora, añadió Olivos.