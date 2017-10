Cuentan al menos 30 baches en calle

Publicidad

En menos de 200 metros de la calle Las Cañadas, vecinos comentaron que tienen más de 30 baches de diferentes tamaños y cada vez es más complicado circular en automóvil, mientras que ciclistas, motociclistas y transeúntes han sufrido accidentes por las condiciones de la vialidad.Habitantes de la colonia Los Naranjos mencionaron que desde hace más de cinco años el problema de la calle aumento porque no tenía pavimento, pero las lluvias y la circulación de vehículos pesados provocaron que se dañara.Aunque las autoridades buscaron alternativas como rehabilitarla con parches de asfalto, no funcionó y el problema aumentó.“La calle Del Limero duró años en las mismas condiciones. La pavimentaron por la presión que hicimos al Gobierno municipal. Pasan los camiones y por las vibraciones la calle está intransitable. Hace dos semanas conté los baches y eran 45. Los carros se descomponen y la gente se cae”, dijo José de Jesús López.La calle comprende desde la esquina con la avenida Las Huertas y Los Naranjos, donde se pueden apreciar los hoyos que algunos ciudadanos han intentado tapar con cascajo para poder circular pero los problemas continúan.“Sobre la calle viven personas de la tercera edad que pasan con bastón o sillas de ruedas y no puedan caminar por la banqueta porque está muy angosta y deben bajarse por donde pasan los autos, pero esta peor porque por los baches está más peligroso”, agregó Julieta Ruiz.Colonos mencionaron que dejaron varias peticiones en la Presidencia Municipal, pero las autoridades de Obras Públicas reciben los documentos pero no los toman en cuenta para rehabilitar la calle.Ángeles Hernandez solicitó por este medio que los supervisores de obras revisen la calle y busquen una solución porque cuando llueve no pueden entrar a sus domicilios y es peligroso para los niños.