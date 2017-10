Reinician licitación del Parque Ubano

Publicidad

La licitación para la construcción del Parque Urbano en las antiguas instalaciones de la feria de Celaya se declaró “desierta” por la Secretaría de Obra Pública del estado debido a que solo dos empresas participaron en ella.Así lo informó el titular de la dependencia estatal, Arturo Durán Miranda, al señalar que en este momento ya se realiza otro proceso de licitación para la las obras del parque.Debido a que las compañías no cumplieron con los requisitos, la licitación lanzada el mes pasado se cerró y se volverá a lanzar.“El Parque Urbano, la convocatoria la declaramos desierta porque sólo se inscribieron dos y se equivocaron, había errores”, comentó.“La volvimos a convocar para que entren más empresas. Fue una licitación pública y sólo se inscribieron dos empresas. Ya estamos iniciando nuevamente el proceso de licitación”, agregó el funcionario estatal.Comunicación Social de la Secretaría informó que la Ley de Obra Pública a nivel estatal faculta a la dependencia para que una obra que en dos ocasiones no se sacó en una licitación, se recurra a la asignación.En el caso de la primera convocatoria, las empresas no cumplieron los requisitos requeridos, informó la dependencia. Aunque aún no hay fecha, en próximos días se realizará la convocatoria.Comienza TeatroDurán Miranda informó que ya comenzó la obra del teatro que quedará en el parque, la cual terminaría a mediados de 2018.“Ya empezamos el teatro, las obras preliminares para la cimentación. Vamos a tener cerca de 75 millones de pesos invertidos ahí. Debe de estar terminado a más tardar a mediados del próximo año”, dijo.