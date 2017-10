Liderazgo democrático: Judíos, cristianos y musulmanes

Publicidad

Las religiones siguen teniendo un enorme poder que te pueden convertir en una persona tolerante y buena. Hay religiones que promueven el odio y la maldad. Querer imponer una religión por medio del terror matando infieles, es regresar a la Inquisición de la Edad Media. La religión debe ofrecer riqueza espiritual y que no te impongan dogmas obsoletos de incitarte el martirio y el odio a otros credos para destruirlos en el nombre de Ala o de Cristo.El error más grave que cometió Lutero, fue excluir a los judíos y satanizarlos por no aceptar la religión Cristiana Protestante. ¿Que podría haber pasado si Lutero que fue un gran líder religioso que tuvo el valor de separase de la Iglesia Católica, si hubiera aceptado a los judíos con su religión? Si Lutero, hubiera aceptado y tenido visión, Alemania nunca se podría haber convertido en una nación fascista que aprovecharon los nazis para promover su ideología con fines de exterminar a los judíos y los comunistas.Vamos a rastrear desde el reino animal de donde viene la violencia. ¿Por qué el hombre pelea contra el hombre si es de la misma especie? La misma especie de animales se juntan, los changos con changos, los orangutanes con orangutanes y los búfalos con búfalos. Los animales tienen instintos todavía no piensan pero algún día van a pensar y a lo mejor va empezar la revolución de los animales que se emanciparan del hombre, como en su novela George Orwell, magistralmente lo explica. Y en ese libro, de Rebelión en la Granja, los que gobiernan son los puercos Snowball y Napoleón, que es una sátira que Orwell les hace a los soviéticos.Si el hombre, es de la misma especie Homo Sapiens, ¿por qué se pelean y se matan? Será que hay diferentes caracteres como en los perros, que hay perros cazadores, perros ovejeros y perros falderos que ya traen una predisposición de su carácter y sus habilidades y forma de ser. ¿Sucederá lo mismo con el hombre, o es inducido actuar bien o mal? El hombre desde que empezó a pensar empezó a progresar. El hombre por necesidad tuvo que inventar la religión para poder explicar muchos misterios que la ciencia ahora nos lo ha revelado, aunque algunos fundamentalistas no aceptan otras religiones como sucede con los musulmanesque están matando cristianos y judíos.El hombre para vivir en paz, tiene que ser democrático y aceptar otras religiones. Desde la Revolución Francesa, empezaron a nacer los estados laicos porque antes en Europa la única y poderosa religión era la católica que inventó la inquisición para exterminar a los herejes que eran los musulmanes y los judíos.La iglesia Católica, hizo una limpieza étnica religiosa que es lo que han hecho los árabes musulmanes en sus naciones expulsando a todos los judíos y quemando sus sinagogas y robándoles sus propiedades y dinero, Pero ahora los judíos corrieron con suerte porque el Estado de Israel, los recibió con gusto y no los mantuvo como refugiados que es lo que las naciones árabes han hecho con sus hermanos árabes palestinos desde 1948.Los judíos han sobrevivido desde que el Imperio Romano hizo un genocidio y destruyó su Templo en el año 70 e c expulsando a los sobrevivientes lo que se le llamó la Diáspora, aunque algunos judíos permanecieron en Israel. Y durante siglos, el resto de los judíos anduvieron viviendo en diferentes feudos cristianos y árabes soportando injusticias impuestas por esas poderosas religiones fundamentalistas que trataban inhumanamente asesinando a los judíos.La ilustración en Europa, cambio el panorama para la Iglesia Católica, que se tuvo que democratizar renunciando a los dogmas inquisitoriales de tortura que utilizaban. Ahora tenemos un gran problema que son los musulmanes que deben de aceptar otras religiones como la judía y la cristiana en sus países para que se puedan democratizar y puedan vivir en santa paz como se vive en Europa e Israel.