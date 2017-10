Publicidad

No le gustaba que lo tocaran, ni que lo miraran. Si alguien se le acercaba, reaccionaba agresivamente.El albergue de la organización Animal Care and Control Team en Filadelfia estableció el programa hace cuatro años para colocar a gatos “inadoptables” -mordedores, intranquilos- en empleos donde controlan la población de roedores en graneros y establos.

"Parte de la razón por la que los gatos fueron domesticados fue para librarse de roedores”, dijo Ame Dorminy, vocera del albergue. “Nosotros aprovechamos su propensión natural a cazar y lo convertimos en un programa”.



"Muchos de esos gatos se sienten más cómodos cuando pueden ser como son y usar conductas naturales”, dijo. “Entonces están más dispuestos a interactuar con las personas porque se sienten más confiados”.

Los felinos están vacunados y les colocan microchips. En una visita reciente, se podía escuchar un gruñido grave desde una jaula en la que estaba un gato llamado Spike, que no se deja tocar y araña. Unas pocas jaulas más atrás, Prince se veía agresivo en el fondo de su recinto. Dorminy dice que el hecho de que un gato no quiera ser cargado ni acariciado no quiere decir que no pueda llevar una buena vida. Un empleado se enteró del programa del albergue y Fetfatzes decidió adoptar a Gregory. Inicialmente, Gregory se quedaba en la oficina y solamente salía al almacén cuando el lugar estaba cerrado. Pero al pasar las semanas, Gregory

Shelley, otro gato problemático