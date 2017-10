Ive had a bit of a bicycle accident and I’m currently waiting on some medical advice, which may affect some of my upcoming shows. Please stay tuned for further news. Ed x Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 16 de Oct de 2017 a la(s) 3:50 PDT

"Una visita con mi doctor confirmó que tengo fracturas en mi muñeca derecha y en mi codo izquierdo, las cuales me impedirán ofrecer conciertos en el futuro inmediato. Lamentablemente, esto significa que los siguientes shows no podrán llevarse a cabo como estaba planeado: Taipei, Osaka, Seúl, Tokio y Hong Kong", dice un mensaje del músico en Instagram.



"Estoy esperando a ver cómo recupero antes de decidir sobre shows posteriores. Por favor manténganse atentos para más detalles", pidió.

A visit to my doctors confirmed fractures in my right wrist and left elbow that will leave me unable to perform live concerts for the immediate future. Sadly, this means that the following shows will not be able to go ahead as planned: Taipei, Osaka, Seoul, Tokyo and Hong Kong. I’m waiting to see how the healing progresses before we have to decide on shows beyond that. Please stay tuned for more details. PS - Ed isn’t typing this as he has both arms casted/bandaged. Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 17 de Oct de 2017 a la(s) 3:53 PDT

Ed SheeranEl cantante de "Castle on the Hill" tenía previstoLas paradas en Tokio y Hong Kong tenían dos conciertos programados cada una.De no haber más cancelaciones, el siguiente concierto de Sheeran sería el 7 de noviembre en Manila, Filipinas.