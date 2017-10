2017-10-18 12:40:55 | MELBA VIDALES | Irapuato, Gto.

Como capitán del equipo de la comunidad Santa Elena, Omar Rodríguez llevó a su equipo a ser campeón de la Copa Comunidades.

Omar Rodríguez, acompañado de sus compañeros de equipo de Santa Elena. Foto: Melba Vidales.



Omar Rodríguez, es el capitán del equipo de la comunidad Santa Elena, campeones de la primera edición de la Copa Comunidades " Domina la prevención".

El jóven de 18 años de edad, sueña con ser futbolista profesional. Desde los 5 años empezó a practicar este deporte en las calles de su comunidad.

Deporte que ahora le ofrece la oportunidad de viajar totalmente gratis al clásico de futbol mexicano.

“Empecé con fútbol porque siempre me había gustado y desde pequeño jugaba con mis amigos ”, explicó el líder de los campeones de la Copa Comunidades.

Es aficionado del equipo Guadalajara y se encuentra feliz de poder acudir al partido, ya q nunca ha visto jugar a sus "Chivas" en vivo.

Se declara amante de esté deporte, y no es difícil adivinar que tiene un futuro en este campo pues destacó durante el torneo.

Ahora tuvo la oportunidad de participar en las visorias que realizó el equipo Necaxa en la ciudad de Irapuato y se encuentra en espera de los resultados.

“A mí siempre me han gustado los deportes, me gusta jugar en equipo y poder interactuar, siempre salgo a darlo todo , en espera que una persona que me vea jugando se interese en mí".

Señaló que todavía no tiene claro qué carrera estudiar pero le gustaría prepararse y combinar una carrera y seguir jugando futbol.

"Realmente lo que quiero es convertirme en futbolista profesional, no sé si eso pase pero haré todo lo posible para lograrlo”, concluyó.