Familiares de pacientes del Hospital General se muestran inconformes ante la obra, aún sin concluir, de la Sala de Espera del nosocomio.Una de las principales molestias de los ciudadanos es que, aseguran, pretenden cobrarles 5 pesos por el acceso a los baños de esta área.De esta manera los irapuatenses piden mejoras en cada una de las instalaciones de este hospital y brindar un buen servicio, tanto a pacientes como a sus familiares.Aseguran que las instalaciones de esta Sala de Espera no es suficiente para las personas que se encuentra afuera del Hospital General en espera de sus pacientes, ya que existen personas que tiene que esperar varios días para que den de alta a sus familiares.“No es justo que los vigilantes que se encuentran en la entrada del hospital, no te dejen entrar al baño, uno tiene que andar buscando en la madrugada a donde ir al sanitario, además la Sala de Espera no está del todo acondicionada, yo vengo con mi madre, ella entró a cirugía, nos mandaron para este hospital, pero las condiciones de esta sala son pésimas”, refirió la señora Lupita.María Eugenia, otra de las señoras que espera a su familiar afuera de este hospital manifestó que “la sala de espera está muy sucia, no es posible que los médicos te llaman para que puedas pasar a ver a tu familiar a la hora de visita y vas con todas las bacterias a ver a tu paciente, el suelo de esta sala está muy sucio, además no hay agua y los baños aún ni los abren”.Varias señoras hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan estas problemáticas que aquejan a los ciudadanos que se resguardan en esta zona.