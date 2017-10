Publicidad

El Comité Directivo Municipal del PAN en Irapuato evalúa sanciones para los militantes que apoyen a candidatos independientes o de otros partidos políticos, pues no va de acuerdo a sus estatutos, señaló el presidente del partido, Alejandro Sánchez García.Comentó que se recaba información sobre las acciones del ex alcalde, Sixto Zetina Soto, quien ha sido señalado por participar en el registro para la candidatura independiente de la ex panista Margarita Zavala, lo mismo que se haría con otros militantes que puedan pronunciarse por candidatos externos.“Queremos ser muy prudentes como comité (...) hay que seguir una serie de procedimientos, nuestro reglamento de sanciones establece un procedimiento para ir integrando expedientes, que al final se remiten a nuestro Comité Directivo Estatal para determinar la viabilidad de la sanción”, dijo.Sánchez García comentó que las sanciones pueden ir desde una amonestación, una suspensión de derechos políticos y hasta la expulsión del partido.Refirió que tienen presente el llamado de la expulsión automática señalada por el Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya, sin embargo, se tiene que reconocer el principio de certeza jurídica y agotar los procedimientos legales.“A fin de cuentas son nuestros militantes al momento, hay que salvaguardar sus derechos, que sea un procedimiento pulcro, limpio y que nosotros efectivamente hagamos valer nuestra posición como directiva del partido”, enfatizó.Sánchez García exhortó a los militantes a conducirse con disciplina partidaria y a ser congruentes con las normas del partido, ya que de manera voluntaria decidieron unirse y acatar las responsabilidades, de lo contrario las puertas están abiertas si deciden irse.Señaló que si bien tienen derecho de manifestarse de forma libre, también deben acatar los estatutos, y que si existe alguna inconformidad, pueden acercarse a las autoridades estatales y municipales del PAN para buscar un acuerdo común.Asimismo indicó que hasta el momento sólo se ha detectado el caso de Sixto Zetina Soto, sin embargo permanecerán pendientes de cualquier situación que surja, y reiteró que se conducirán con prudencia.