Piden evaluación para casas dañadas

Una evaluación parcial es la que se requiere realizar en las viviendas ubicadas en el Cerro de Arandas, presuntamente afectadas por las explosiones realizadas como parte de las obras del Cuarto Cinturón Vial.Así lo refirió la síndico María Gracia Roque Díaz de León, quien resaltó que se necesita el dictamen correspondiente sobre los daños, para lo que incluso se tendría que contratar de manera directa a un perito valuador.Con la evaluación que se realice a cada una de las viviendas afectadas se podría lograr ver la profundidad de cada uno de los casos, refirió Roque Día de León.Con referencia al tema, se buscó al Director de Obras Públicas del Municipio, Jonathan Muñoz, sin embargo, no fue localizado.Por su parte, personal del área de comunicación social de la Secretaría de Obra Pública del Estado dijo no tener el número de viviendas revisadas antes y después de la obra, y aseguraron que no había daños a causa de las obras.Habitantes de la colonia Bellavista esperan que pronto se les dé una solución con respecto a los daños que presentan sus viviendas, mismos que aseguran fueron provocados luego de que iniciaran las explosiones que forman parte de la obra del Cuarto Cinturón Vial, en el Cerro de Arandas.