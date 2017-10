Publicidad

Su despedida en el Mundial de Atletismo no fue lo que quería,a quien sigue desde que jugaba en el Manchester United, y elogia a la Selección Mexicana en Rusia 2018, justa en la que ya tiene a su favorito.He disfrutado el retiro, de viajar, como donde quiero comer, estoy feliz, hago lo que quiero hacer. Estoy más ocupado y tengo más cosas que hacer, no tengo entrenamiento, entreno sólo cuando quiero, he subido cinco libras, sólo cinco.Un proyecto de alfabetización escolar, las matemáticas en Jamaica están en declive, estamos tratando de dar a los niños instrumentos para mejorarAhora, incluso hay una Liga Femenil. Para mí México es un país profesional en lo que respecta al futbol. Creo que nosotros, Jamaica y México, somos grandes rivales, de hecho les ganamos el otro día, así que estaba extasiado, pero sé que México es un país muy profesional, son realmente buenos en lo que hacen.Espero que les vaya bienSorprendentemente, nunca lo conocí ('Chicharito' Hernández) porque cada vez que fui a Manchester nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero siempre he visto su carrera, incluso cuando fue a Alemania, y fue brillante allí, sé que ha vuelto. Ahora, en el West Ham, así que siempre lo he vigilado, he visto cómo ha ido su carrera, así que lo ha estado haciendo bastante bien.Siempreasí que veremos qué sucede.Usain Bolt presumió sus ocho medallas de oro olímpicas a su visita a la Ciudad de México.El atleta presentó la edición especial del reloj en su honor que fabricó Hublot, cuyas ganancias irán a la Fundación de Bolt.El jamaiquino quedó encantado con el cinturón huichol que le obsequió el CMB.Usain firmó varios autógrafos, incluso en teléfonos estampó su rúbrica.