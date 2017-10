Comisión de arbitraje se reunirá con Querétaro

Publicidad

, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol, se negó a hacer comentarios acerca de la declaración de, presidente de Querétaro, quién calificó como "robo" el trabajo del árbitro Érick Yahir Miranda, en el juego contra Cruz Azul de ayer martes, pero aseguró que se reunirá lo más pronto posible con la gente de los Gallos."No, no voy a hablar públicamente de decisiones técnicas de ningún árbitro de ningún partido", dijo Brizio al responder la llamada de EL UNIVERSAL DEPORTES. Lo que sí puedo decir es que nos reuniremos con la gente del club Querétaro".— Beltrán dijo que fue un robo…— No hablaremos públicamente, nos sentaremos a platicar con los directivos de Querétaro, hasta luego —dijo el ex árbitro, para entrar en el terreno de la "cerrazón" con los medios, que han practicado las últimas comisiones de arbitraje.