¡Cuánto les faltó Elías!

Publicidad

Laal frente de León, llegó de la manera más inesperada y con ello la virtual calificación a la Liguilla quedó para mejor ocasión.con el sotanero Pumas por marcador de 2-0 en el estadio Olímpico Universitario, que fue testigo del partido reprogramado de la jornada 10. La irregularidad del torneo mexicano quedó plasmado en el partido de ayer.Y es que unos días después de que el León le dio un baile a uno de los equipos favoritos para el título como lo es Tigres, la Fiera fue a sucumbir ante el último lugar general de la tabla como lo es Pumas.A la Fiera, quien no fue ni a la banca en Ciudad Universitaria, debido a una sobrecarga muscular. Y León, más aún su mejor socio en el ataque, Mauro Boselli, quien no vio clara ni una pelota de gol en los 90 minutos.En su lugarno tuvo la mejor de las noches y poco a poco, se perdió en el juego ríspido de los Pumas.El desastre que fue León, se puede resumir en el primer gol de los Universitarios. Pasada la media hora de juego, Andrés Mosquera desvió un disparo deLa pelota pasó por en medio de las piernas de William Yarbrough, antes de colarse al fondo de la red para el 1-0.Con todo y que el León bajó su generación de oportunidades de gol, pudo tener el empate en los pies de(54’) y(75’), pero fue la figura del portero, quien lo evitó.Juan Cornejo y Luis Montes reclaman una decisión arbitral en el segundo tiempo.Al jugador chileno, le sacó con la cara un disparo a quemarropa, producto de un tiro de castigo; mientras que al ‘Rifle’, le quitó el gol tras desviar con el hombro un balón que amenazaba con colarse al fondo de la portería.Fue cuando el técnicoen la cancha, (ingresó a Álvaro Ramos y Jorge Pereyra), cuando Pumas liquidó el juego.Con apenas cinco juegos en Primera División, Alan Acosta (84’), marcó su primer gol. Lo hizo tras ganarle la espalda a Fernando Navarro para recibir en el área, un balón enviado pory tras el control, fusilar apara el 2-0 final.Abraham González y otros universitarios celebran el gol con el que se abrió el marcador.La Fieray será ante(el viernes), cuando ponga a prueba su fortaleza para salir adelante tras no poder hilar un sexto partido consecutivo sin derrota en el Apertura 2017. Unos días después, deberán encarar la ronda de Octavos de Final de la Copa MX, como anfitriones de los