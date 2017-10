Publicidad

"¿Acaso es Decio de María además promotor para intervenir, asesorar en una negociación que debería ser directa? ¿A cuántos ‘amigos’ benefició Decio con información privilegiada, a cuantos otros perjudicó de igual manera? ¿A cambio de qué? ¿Cuántos casos hay como estos? ¿Quién y por qué razón alguien o algunos realizó una intervención telefónica con altos personajes de ‘Doña Fede’, durante tanto tiempo lo que significaría una millonaria inversión? ¿Por qué filtrarlos hasta ahora? ¿Cuántos más han tenido o tienen acceso a esas conversaciones?".

El presidente de la Federación Mexicana de Futbolusado su puesto para, y así presuntamenteAudios revelados por elcomprueban llamadas deconTranscripción:D.M. (Decio de María); A.I. (Alejandro Irarragorri)D.M. BuenoA.I. ¿Qué onda con la lana que habíamos hablado?D.M. ¿De qué perdón? A ver actualízame...A.I. ¿Qué onda con la lana que habíamos hablado?D.M. No se cómo Bonilla cerró las cuentas, porque yo ahí NO me puedo meter.conocido comoreveló los audios en una editorial llamada "Santos, en peligro: denuncia por administración fraudulenta sobre Irarragorri.El columnista retoma que el presidente de Santos está envuelto en una demanda multimillonaria con Fernando San Román, con quien tiene una sociedad de 50-50 en el Tampico Madero del Ascenso."Para que se presente en las próximas horas —o quizá ya se ha presentado—, y posteriormente se ratifique en la ciudad de Tampico, una denuncia penal por administración fraudulenta en contra de Alejandro Irarragorri, Presidente de Administración de Orlegui Deportes; el monto del daño patrimonial que se le imputa ha sido un quebranto en contra de su socio Fernando San Román, que ronda los 35 millones de pesos", escribió El Fantasma.En caso de comprobarse este delito, Ignacio Suárez asegura que la, como lo estipula el artículo 66 de la FMF.El Fanstama reveló otro extracto de una conversación entre Alejandro Irarragorri y Decio de María, esta vez para preguntar sobre la situación de Jaguares.Transcripción:A.I. ¿Cómo anda el tema de Jaguares?D.M. BuenoA.I. ¿Cómo anda el tema de Jaguares?D.M. No tengo la menor idea, wey (sic)A.I. Bueno tú me habías dicho que Jaguares trae un súper pedo, que trae adeudos, que no puede jugar y me dijiste que si me ponía verga y ponía el dinero les podía sacar un buen jugador de ahí.D.M. Ah pues NO sé, porque hoy los agarró Bonilla a Jaguares y a Puebla, y vi que estuvieron toda la mañana y tienen que amarrar ahorita eel...A.I. Puedes decirles que yo estoy dispuesto a darles hoy mismo la lana o mañana, pero necesito saber cuánto quieren.D.M. Habla con Adalberto Palma.A.I. Pero; ¿Sí es con Palma o no es con Palma, porque ahí es un pedo?D.M. Pero es que finalmente los jugadores son entre López Chargoy y el Gobierno del Estado. Con quien yo te sugiero, para abrir boca, es con Palma y si Palma te dice que hay una posibilidad entonces hay que hablar directamente con Carlos Hugo.A.I. Tu sugerencia es que hablemos directo con Adalberto ¿verdad?D.M. O sea Adalberto es el operador de allá y es la oreja de... del de allá (sic) y luego si hay posibilidad tienes que hablar con el otro porque van de la “manita” (¿socios?)A.I. Ta bien. Sale pues, le marco ahorita.Tras exhibir los audios y la situación del presidente de Club Santos y el presidente de la FMF, el columnista deja algunas preguntas al aire.