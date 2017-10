Messi, el gol del año y la perfección parisina

Publicidad

Barcelona y Paris Saint-Germain continuaron el miércoles con su marcha perfecta después de tres fechas en la fase de grupos de la Liga de Campeones, en la que Atlético de Madrid se metió en aprietos y Chelsea empató en un trepidante partido con la Roma.Con el gol número 100 de Lionel Messi en torneos europeos, el Barsa despachó 3-1 a Olympiacos, pese a que el conjunto español terminó con un hombre menos por la expulsión de Gerard Piqué justo antes del entretiempo.En el Camp Nou, el autogol de Dimitris Nikolaou puso en ventaja a los azulgranas a los 18 minutos, Messi aumentó a los 61 y el lateral francés Lucas Digne marcó el tercero a los 64. El propio Nikolaou descontó por el equipo griego en el último minuto.Messi llegó a los 100 goles en Europa con un remate de tiro libre que superó a la barrera y fue arañado por el arquero Silvio Proto. La cifra de tantos del astro argentino es la segunda máxima en competiciones de clubes de la UEFA, detrás de los 113 de Cristiano Ronaldo.El total de goles de Messi en la Champions es de 97, y los otros tres tantos fueron rubricados en la Supercopa Europea. Alcanzó el hito en 122 partidos europeos, 21 menos de los necesitados por Cristiano para llegar a los 100. El siguiente jugador en la tabla histórica es Raúl González, ex del Real Madrid. Cristiano acumula 113 goles en 151 partidos en Europa, luego que el portugués facturó de penal en el empate 1-1 que su Real Madrid sacó contra Tottenham el martes.“Estos números refrendan la opinión que todos tenemos. Supera registros que parecían imposibles de superar hace tiempo, rompe barreras”, dijo el técnico del Barcelona Esteban Valverde.“Estamos satisfechos, teníamos que abrir el partido y pese a jugar con un jugador menos lo hemos podido solventar”, comentó Valverde sobre el partido. “Ellos han pensado en no arriesgar, incluso cuando nosotros estábamos con diez e iban a meterse atrás para mantener el resultado y jugársela al final para quemar sus naves y poder puntuar”.Barcelona encabeza el Grupo D con nueve puntos y apenas un gol permitido en sus tres desafíos. La Juventus le sigue con seis luego de su triunfo 2-1 sobre Sporting de Lisboa.En otros partidos:Chelsea desperdició una ventaja de dos goles antes de recuperarse para igualar con la Roma y conservar la delantera del Grupo C.Los campeones de la liga Premier consiguieron el empate con un gol de cabeza de Eden Hazard a los 75 minutos.Chelsea tuvo un gran inicio cuando el brasileño David Luiz inauguró el marcador con un potente remate rasante a los 11 minutos y Hazard metió el segundo a los 37. La Roma respondió con un doblete de Edin Dzeko y otro tanto de Aleksandar Kolarov, hasta que Hazard igualó a 15 minutos del final.Los Blues se mantuvieron como punteros del sector con siete puntos, dos más que la Roma. Atlético de Madrid, subcampeón de la Champions en 2014 y 2016, marcha tercero con dos unidades, luego de no pasar de un empate sin goles en su visita a Qarabag de Azerbaiyán.El tridente de lujo de Neymar, Edinson Cavani y Kylian Mbappé volvió a remecer las redes, Angel Di María se sumó a la fiesta y el equipo francés continuó con su marcha arrolladora en el Grupo B.PSG tiene tres victorias, 12 goles a favor y ninguno en contra.Mbappé puso en marcha la goleada a los tres minutos, el uruguayo Cavani agregó su diana a los 44, Neymar a los 66, y el argentino Di María redondeó a los 88. Cavani anotó por séptimo partido consecutivo en la Chamipons.En esa misma zona, Bayern Munich superó 3-0 a Celtic y logró su segunda victoria en fila, y primera en la Champions, desde que Jupp Heynckes reemplazó a Carlo Ancelotti en la banca.El triunfo, con goles de Thomas Mueller, Joshua Kimmich y Mats Hummels, fue el primero para Heynckes en la competencia europea desde que ganó la final de 2013 en su etapa anterior como timonel de Bayern.PSG tiene nueve puntos, tres más que Bayern.Un garrafal error del arquero más joven en atajar en la Champions condenó a los anfitriones portugués y el conjunto inglés se consolidó en la cima del Grupo A.El portero belga Mile Svilar, en su debut en el torneo con 18 años de edad, midió mal el tiro libre cobrado por Marcus Rashford a los 64 minutos. Svilar estiró los brazos y controló el balón, pero no pudo frenar el impulso del mismo, dando marcha hacia atrás. El árbitro confirmó la anotación al recurrir a la tecnología de la raya de gol.Manchester United lidera su llave con el ideal de nueve puntos y aventaja por tres a su escolta Basilea. El campeón suizo se impuso a domicilio 2-0 ante CSKA Moscú. CSKA suma tres unidades y Benfica cierra con cero.