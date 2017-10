Revela Hugo Sánchez amaño arbitral

Publicidad



“Si fui testigo dentro de la empresa donde yo laboraba, cuando un dirigente dijo: 'Hoy, necesito que gane un equipo'”, a lo que José Ramón contestó, “yo también fui testigo de eso, de hecho sé como se arregló el partido y sé como lo evitó un jugador, que el partido se decidiera a favor de un equipo y en contra del otro”.

Luego del polémico arbitraje que marcó el partido entre, histórico seleccionado nacional, Real Madrid, Celaya y actual analista de la cadena, desveló haber sido testigo de un amaño arbitral durante su etapa como jugador americanista.Al ser cuestionado por, también panelista y ex presidente deportivo de las Águilas, el 'Pentapichichi' contestó de manera tajante con un, además que aseguró que de manera premeditada, fueron víctimas del arbitraje del silbante costarricense, quien fuese el encargado de mediar las acciones en un partido entre las Águilas y Rayados de la temporada 1992-93.Dicho caso es el único de un silbante extranjero en un partido de la Liga MX y el antecedente dejó huella tras la anulación de tres goles aparentemente legales de Germán Martellotto, Luis Roberto Alves y Pedro Pineda, lo que desembocó en la eliminación azulcrema en la Semifinal del certamen.Otros que también revelaron ser testigos de aparentes amaños, fueron los periodistas y panelistas de ESPN, José Ramón Fernández y David Faitelson, este último luego de los comentarios de Hugo Sánchez, se destapó y dijo que a pesar de no haber jugado, el también vio situaciones similares en la Televisora donde laboraba, Tv Azteca.Pelaez se lamentó las declaraciones argumentando el “triste mensaje” que se le estaba dando a los aficionados, comentario que fue muy criticado por Faitelson al decirle “sería peor que me lo calle Ricardo”.