Yanquis dan la vuelta y acarician la Serie Mundial

Masahiro Tanaka lanzó pelota de tres hits al cubrir siete innings y los Yanquis de Nueva York finalmente descifraron a su némesis Dallas Keuchel, al vencer el miércoles 5-0 a los Astros de Houston y tomar una ventaja 3-2 en la serie de campeonato de la Liga Americana.Gary Sánchez bateó un sencillo remolcador ante el as zurdo de los Astros y luego sacudió un jonrón en la tercera victoria seguida de los Yanquis en su casa, posicionándose a un triunfo adicional de acceder a su primera Serie Mundial desde 2009.Los equipos viajarán de vuelta a Houston para el sexto duelo la noche del viernes, cuando Justin Verlander y los Astros buscarán enderezar el rumbo tras un día de descanso y forzar un decisivo séptimo juego. El dominicano Luis Severino abrirá por Nueva York.Tan solo hace unos días, Houston se puso arriba 2-0 y parecía bien perfilado para su segunda participación en un Clásico de Otoño.Pero los Astros, al igual que Cleveland en la ronda previa, no han podido ultimar a estos tenaces Yanquis, perfectos con fija de 6-0 en su estadio esta postemporada.Aaron Judge, Greg Bird y Didi Gregorius también aportaron hits importantes, y Nueva York mandó a Keuchel a las duchas en el quinto, propinándole su primera derrota en la postemporada. El ganador del Cy Young de la American en 2015 había sido criptonita para los Yanquis a los Yanquis durante su carrera, antecedido por un registro de 6-2 y 1.09 de efectividad en ocho aperturas ante Nueva York, incluyendo dos salidas en las que no permitió carreras en los playoffs.Esas dos salidas fueron a expensas del japonés Tanaka, quien perdió 3-0 ante Keuchel en el juego de wildcards de 2015 en el Yankee Stadium y 2-1 en el primer duelo de esta serie.Pero esta noche fue de dominio absoluto de Tanaka y los juveniles toleteros de los Yanquis.Nueva York al fin pudo castigar a Keuchel con dos outs en el segundo, cuando Starlin Castro empalmó un doble a lo profundo del jardín izquierdo-central y anotó tras un sencillo de Greg Bird.En el tercero, Judge conectó un doblete remolcador por toda la raya de tercera base, imposible de fildear para Alex Bregman. Brett Gardner corrió a toda marcha desde primera y anotó al deslizarse de cabeza.Un mal tiro de Bregman tras el rodado de Chase Headley ayudó a los Yanquis en el quinto. Keuchel le dio un boleto a Judge con dos outs, pero el dominicano Sánchez respondió con su sencillo productor por la esquina del izquierdo.Previo a ese turno al bate, Sánchez estaba de 16-1 con siete ponches en la serie, y de 8-0 con seis ponches en su carrera ante Keuchel.Gregorius procedió a dar un sencillo remolcador por el medio, rozando el guante del segunda base José Altuve. Con la pizarra 4-0, eso fue todo para Keuchel tras permitir su mayor cantidad de anotaciones ante Nueva York.Sánchez despachó su tercer jonrón de los playoffs ante Brad Peacock en el séptimo para el 5-0.Pese a un clima ideal en el Bronx, los Astros no tomaron práctica de bateo previo el juego. Si con eso pretendía que sus bateadores iban a despertar, pues se equivocaron.El equipo con la mejor ofensiva de las mayores esta temporada, Houston acumula un promedio colectivo de .147 en cinco juegos.Poco o nada hicieron ante Tanaka, el derecho que puede salirse de su contrato de 155 millones tras la Serie Mundial.Por los Astros, los venezolanos José Altuve de 4-0; y Marwin González de 3-1. Los puertorriqueños Carlos Correa de 4-1; y Carlos Beltrán de 3-0. El cubano Yuli Gurriel de 4-1.Por los Yanquis, los dominicanos Sánchez de 4-2, una anotada y dos impulsadas; y Starlin Castro de 4-1, una anotada.