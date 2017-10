Los Auténticos ‘¡más mexicanos que argentinos!’

Publicidad



“Definitivamente ya le pusimos a esta gira como ‘Interminable’, porque es un festejo que empezamos en agosto del año pasado en Buenos Aires, y ahora, seguimos tocándolo. Es una de las giras más importantes porque son 30 (años) de la banda y 20 de la primera visita a México, y bueno, es un placer estar de vuelta con la gente de León, que también nos quieren mucho”, destacó el compañero de Gustavo Parisi, Jorge Serrano, Diego Demarco, Gustavo Montecchia,



“Vamos a presentar una lista soñada, algo que todos van a disfrutar. Son canciones que les gustan a los mexicanos, que no fueron cortes (sencillos), canciones raras, pero que están gustando mucho y que sin duda son hit en México.

“Siempre los mexicanos te dicen que faltó algo, y con este show estamos seguros que la gente se quedará muy conforme porque le pusimos mucha dedicación, horas de ensayo”, aseveró el músico.



“Después del concierto del 17 de noviembre en México (Foro Sol), vamos a tocar los últimos shows en Argentina, después vacaciones y comenzaremos un disco nuevo. Tenemos unas sorpresas bajo la manga, algunos covers, colaboraciones, no podemos decir nada, pero estamos preparando algo Decadente con México, un especie de homenaje.

“Nosotros hacemos discos cada 4 años, la prueba es que en los 30 años que tenemos, llevamos 10 discos, porque tratamos de hacerlos lo mejor posible; ya una vez que está hecho el disco le damos manita. Siempre hemos dicho que Decadentes es un grupo muy mexicano en la actitud y estilo, somos más mexicanos que argentinos”, finalizó el músico.

México es elPor eso, el combo bonaerense no podía dejar fuera a León de su gira del 30 aniversario, que no sólo enmarca tres décadas de hacer música, sino el festejo por los primeros 20 años de su primera visita a nuestro país.En entrevista vía telefónica conpercusionista de la banda, platicó desde un hotel en Pachuca sobre lo que le espera a León mañana en la Velaria de la Feria.Martín Lorenzo, Daniel Zimbello, Pablo Armesto, Pablo Rodríguez, Eduardo Trípodi, Mariano Franceschelli, Guillermo Eijo y Claudio Carrozza.A todos aquellos fans que siguen a la banda desde sus comienzos, este show es imprescindible dentro de su historial de conciertos.La banda siempre se esmera en sus discos, y el 2018 no será la excepción, pues entrarán a estudio y mostrarán algo que dejará a sus admiradores impresionados.Aún hay boletos disponibles para ver a los Decadentes este viernes en la Velaria de la Feria. El costo va de los 300 a los 450 pesos.