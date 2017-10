Así cuidarán la Motofiesta

Publicidad

Ely la fiesta se acerca. Para cuidar a todos los participantes de ésta,por motivo de la, mientras el resto de la ciudad tendrá indicaciones y recomendaciones para motociclistas en general.Para brindar seguridad tanto a conductores como a visitantes locales y foráneos, Tránsito Municipal armópara el evento, a realizarseEn bulevares que rodean las instalaciones de la feria la seguridad se intensificará, a cargo de, desde las nueve de la mañana hasta las tres de la madrugada y, que comenzará y terminará en el Estadio León, recorriendo colonias como La Martinica, Zona Centro, Peñitas, Casa Blanca, Villas del Moral, Campestre, Granada, Los Paraísos y El Duraznal.Cabe señalar que el día del desfile, se realizará otro tipo de operativo que se dará a conocer en próximos días, mientras que las pantallas en avenidas principales de la ciudad contarán con información útil para los participantes del evento.- Respetar los límites de velocidad.- No viajar en motocicletas más personas que las que la moto debe llevar según su diseño.- Conducir con las luces encendidas en todo momento.- Hacerse visibles con ropa clara.- Respetar el carril por el que viajan y no invadir otros carriles.- No zigzaguear en la motocicleta en los carriles.