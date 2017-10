Gasera pone en peligro la ciudad

Publicidad

Las detenciones de unidades de la empresa gasera Tomza se seguirán dando si se pone en riesgo a la población, esto pese a que estén amparados, señaló Salomón Ocampo Mendoza, director de Protección Civil Municipal.“Es una situación que se está manejando legalmente, se va a estar haciendo el desahogo; nosotros esperamos las notificaciones y la resolución que se dé del Tribunal, estaremos acatando también. Igual seguiremos trabajando en estar atendiendo a la ciudadanía y estar preservando la seguridad”, declaró.“Hasta que tengamos ya una postura o decisión por parte del Tribunal, estaremos viendo”, añadió.Aseguró que trabajan en base a lo que hay en el reglamento, ya que primero está el interés común que el de un particular. Además, reiteró que no van sólo sobre la revisión de operación de esta gasera, sino sobre todas.“Siguen las revisiones de todas las gaseras, de medidas de seguridad y eso vamos a continuar haciéndolo. Si hay algo que ponga en riesgo a la población, se inmobilizará el vehículo”, manifestó.Informó que tan sólo la semana pasada ya detuvieron seis unidades de Tomza y que en lo que va de esta semana aún no ha habido. La razón principal ha sido que operan sin documentación.Respecto a la situación de irregularidad de algunos restaurantes-bares de la calle Madero, en la Zona Centro, tanto el titular de Protección Civil como la directora de Desarrollo Urbano, Teresita del Carmen Gallardo Arroyo, aseguraron que siguen en constante revisión de que cumplan con tener programa interno de seguridad, personal capacitado ante emergencias y medidas de seguridad en los rubros estructural, eléctrico y manejo de gas.“Ha habido respuesta, pero también ha habido algunos que han quedado rezagados y en ese tenor hemos estado trabajando”, señaló Ocampo.Indicó que hasta el momento sólo van tres clausurados por no dar continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones.Gallardo informó que hay al menos 30 restaurantes-bares, además de los 90 ya existentes en la zona, con permiso por parte de su dependencia y que sólo están a la espera de autorizaciones respecto a su impacto vial, ambiental o de protección civil, por mencionar algunos ejemplos.Aseguró que de los ya existentes tienen un calendario de control, respecto a las fechas de término de sus permisos, que se les siguen dando sólo por seis meses.Finalmente, dijo que se está revisando en mesas de trabajo con personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el tema de adecuaciones para salidas de emergencia, tomando en cuenta el valor monumental y contextual de la finca donde se instala el bar.