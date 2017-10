Promete que ahora sí terminarán el Benito Juárez a tiempo

Publicidad



“Hasta entonces daré a conocer cuánto costó la primera etapa, cuánto costó la segunda, la tercera y cuarta. Todos los datos del Distribuidor se darán a conocer en una conferencia de prensa (...) No tengo nada que ocultar”, aseguró.

Sobre el avance del distribuidor vial Delta-Timoteo Lozano, para conectar con la autopista a Salamanca, dijo: “Es muy responsable de mi parte no hablar de obras que están en proceso. Ya cuando esté finalizada, puedo decir cuánto costó. Porque cuando se inicia una obra, se contemplan ciertas cosas, tanto en tiempo como en costo, y esto va variando. Si me arriesgo, caigo en la irresponsabilidad de dar fechas de aperturas o un costo que luego se puede incrementar”, explicó.

El delegado de la SCT en Guanajuato,asegura que el distribuidor vialy que las afectaciones de terrenos por resolver en la edificación no serán un obstáculo, y se comprometió a que, cuando el distribuidor opere al 100%,realizada por el gobierno federal y los costos por etapa.El 30 de septiembre, cuando se puso en marcha el distribuidor en su sentido hacia Lagos de Moreno, Vallejo Rábago aseguró que, hoy suman 19 días y se asegura que las obras complementarias que conectan el puente con el bulevar Morelos, estarán terminadas.¿Cuánto se ha invertido en el distribuidor vial Benito Juárez?, se le cuestionó, a lo que respondió: “(totalmente). En cuanto termine la obra complementaria, que cada vez estamos más cerca, se dará a conocer (la inversión). Los ingenieros que están ejecutando la obra complementaria, me dicen que si va a estar terminada en el tiempo que se fijó.Luego se le cuestionó sobre las obras complementarias en el distribuidor vial para poner en circulación el otro cuerpo y las afectaciones no resueltas, a lo que Vallejo Rábago respondió quede acuerdo con el proyecto del Municipio.