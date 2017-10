Publicidad

Nunca es tarde si la dicha es grande: parece que ahora sí el Gobierno del Estado está decidido a llegar hasta las últimas consecuencias para castigar la corrupción que campeó durante la administración de la priísta Bárbara Botello Santibáñez.La petición formal de que la Cámara de Diputados inicie el proceso para despojar del fuero a la ex Alcaldesa es una muestra de que las autoridades estatales buscan en serio que haya sanciones por el daño que sufrió el patrimonio de los leoneses. Como sea, falta que los diputados federales se tomen su chamba en serio.Fue el diputado federal panista Ricardo Sheffield Padilla quien a medio día reveló en sus redes sociales que el Gobierno del Estado había presentado la solicitud para iniciar el desafuero de Bárbara Botello Santibañez y con ello no solo se les adelantó a los diputados locales panistas que apenas estaban organizándose para anunciarlo sino que también le metió un gol a la propia ex Alcaldesa, a quien le arruinó su propia fiesta.Y es que apenas unos minutos antes de que Sheffield hiciera pública la solicitud de desafuero, Bárbara Botello presumía en sus redes sociales la iniciativa conjunta que presentó con César Camacho para reformar la Constitución Política con el propósito de fortalecer las hacienda municipales, la cual por cierto, no tiene nada contentos a varios alcaldes panistas, pues dicen que los diputados nos los tomaron en cuenta.Tan pronto se hizo pública la presentación de la solicitud el Gobierno de Guanajuato y los diputados locales se movilizaron para dar su postura sobre el tema, pero a más de uno sorprendió que el primero que habló oficialmente del tema fuera el dirigente municipal del PAN Alfredo Ling Altamirano. Como sea, el dirigente salió acompañado de los diputados locales Éctor Jaime Ramírez Barba y Juan Carlos Muñoz.Y aunque la sede escogida para dar los detalles de esta denuncia fueron las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN, tanto los diputados que estuvieron con los medios como el propio dirigente municipal azul aclararon que la solicitud de desafuero presentada no tiene que ver con un asunto partidista contra al ex Alcaldesa Bárbara Botello. Que se trata de aclarar de una buena vez todas las múltiples denuncias que sobre irregularidades brotaron en el anterior trienio.En lo que también tuvo razón Ling Altamirano fue en el señalamiento que hizo ayer al final de la rueda de prensa, y es que ahora lo que falta ver es qué curso sigue esta solicitud para el desafuero en la Cámara de Diputados, pues con tantos pendientes por resolver, quien sabe si les dé tiempo y exista el interés de los legisladores federales de darle salida a esta petición.Además de que ya nada más quedan 10 meses para que concluya la actual legislatura federal, veremos si los diputados guanajuatenses tienen el peso suficiente y logran los apoyos de otros legisladores para dar curso a esta solicitud, que representa una demanda de los leoneses, antes de que termine su tiempo en las curules.Además, hay que tomar en cuenta que la inminente temporada electoral condiciona mucho las actitudes de los diputados y hasta su disposición a entrarle a temas que pueden resultar espinosos. Eso sin contar que con el actual enfrentamiento a nivel federal entre el PRI y el Frente que integran los panistas, cualquier cosa puede pasar.Martín López Camacho es el nuevo Subsecretario de Vinculación Política en la Secretaría de Gobierno, llega en lugar de Rolando Alcántar que se fue hace dos meses y medio cuando en am se publicó que fue pieza clave en la “intervención” que se hizo en Celaya para posicionar la imagen del hoy aspirante a la gubernatura del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.En aquel momento Rolando Álcantar justificó su participación en la “intervención” con el argumento de que se encontraba de vacaciones, versión que se le vino abajo cuando la Secretaria de Desarrollo Humano y Social, que entonces encabezaba el ahora aspirante panista a la gubernatura Diego Sinhué, afirmó que la movilización no era partidista sino acciones del Programa Impulso.Fue así que a Rolando Álcantar no le quedó de otra que dejar el cargo, al que ahora llega Martín López Camacho viene de estar como Subsecretario en la SDAyR, antes fue subsecretario en SEDESHU.También fue coordinador de los diputados locales del PAN al final de la anterior Legislatura. El secretario Gustavo Rodríguez lo conoció cuando él era Ombudsman y López Camacho alcalde de Apaseo el Alto.Como parte de la conmemoración del 64 aniversario del voto de la mujer en México, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato realizó el Panel “Violencia Política contra las Mujeres”, organizado por el Comité de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral, que preside la Consejera Electoral Indira Rodríguez Ramírez.Entre las invitadas especiales estuvieron Silvia Rocha Miranda, regidora del Ayuntamiento de Guanajuato; Fernanda Velázquez Padilla, Ombudsperson y Ángeles Ducoing Valdepeña, Comisionada del IACIP.