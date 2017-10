Publicidad

Margarita Zavala ha renunciado al PAN. Su nombre siempre me remite a la hermosa poesía “A Margarita Debayle”, de Ruben Darío. Y ahora algunas estrofas se relacionan a su reciente decisión: “La princesa no mentía. Y así, dijo la verdad: Fui a cortar la estrella mía a la azul inmensidad. Y el rey clama: ¿No te he dicho que el azul no hay que tocar? ¡Qué locura! ¡Qué capricho! El Señor se va a enojar. Y dice ella: No hubo intento; yo me fui no sé por qué; por las olas y en el viento fui a la estrella y la corté.”La salida de la ex diputada y política Zavala después de 33 años de militancia en el Partido Acción Nacional, ha causado dimes y diretes entre ella y el dirigente de este partido Ricardo Anaya. ¡Qué decisión tan difícil tuvo que tomar Margarita! 33 años son muchos para su edad, son más de la mitad de los que tiene actualmente.Hay quien la juzga por impaciente y no esperar los tiempos y modo en el que se elegirá al candidato/a por el Frente conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, otras personas la acusan de aliarse al PRI y con su salida restarle votos al PAN, algunas más piensan que fue una decisión movida por la ambición de poder o simplemente un mero berrinche.Aquí es donde viene una relación más directa de la renuncia de Margarita con estrofas de la poesía de Darío.En una sociedad patriarcal en la que con frecuencia se engaña a las mujeres con un “calla y espera” como según expresó la misma renunciante, no hay tiempo que perder, por eso Zavala se fue a cortar la estrella que le correspondía dentro del partido azul, por la que había luchado desde joven, por esa carrera política que quedó suspendida como proyecto personal y profesional al estar casada con Felipe Calderón y fungir como Primera Dama.¿Es el Partido Acción Nacional de hoy, el mismo que fundó Gómez Morín y González Luna? El que perseguía la institucionalidad de la democracia, o ¿el PAN de 1988 de Maquío que buscaba “hacerle un boquete al sistema” por el cual pasara la democracia? Tal vez Margarita busca como Clouthier una presidencia donde sea posible crear un sistema político basado en la idea de “tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario”, y para ello necesitaba una plataforma propia y libre que le permitiera ser congruente y seguir sus ideales.Es difícil aceptar que las instituciones, organismos y empresas en las que alguien ha permanecido muchos años sean diferentes. En esta sociedad cambiante hay que estar abiertos y listos para moverse cuando los valores e ideas ya no convergen en el mismo fin y no encajan en planes personales. La decisión de Zavala fue valiente y demuestra su tesón y fuerza para trabajar en lo que cree.Pero… el azul no se toca… dijo el rey. No obstante Margarita a diferencia de la princesa del cuento sí sabía por qué se iba, tenía que luchar por sus ideales y a través de olas y viento y con decisión férrea se fue con su estrella que iluminará otros caminos por los que transitará.