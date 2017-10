Olor fétido revela muerte de hombre en vecindad

Publicidad



“El cuerpo del hombre se encontraba en estado de descomposición de la cintura hacia abajo”, informó el paramédico.

En avanzado estado de descomposición fue encontrado el cuerpo de un hombre en la colonia, anoche a las 8:40 horas en laSe trató de un hombre de unos 60 años, el cual vivía solo en un cuarto en dicho domicilio, del cual casi no salía.Luego de que los vecinos no los vieran por días, decidieron buscarlo, pero al entrar a la habitación lo hallaron inconsciente.Pidieron ayuda al 911, por lo que elementos de Policía Municipal acudieron, quienes a su vez solicitaron una ambulancia.Paramédicos de Protección Civil acudieron y constataron que el hombre no contaba contaba con signos vitales.Agentes del Ministerio Público iniciaron las investigaciones para conocer la causa de la muerte.