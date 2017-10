Capturan a implicados en transas de Bárbara

Publicidad



“Inclusive se encuentra acreditada la existencia de empresas fantasmas, redes de corrupción y la realización de actos orquestados para intentar dar apariencia de legalidad, aprovecharse y disponer ilícitamente de los recursos de la administración municipal”, señaló Zamarripa Aguirre.

en las acusaciones contra la ex alcaldesafueron detenidos y están ya recluidos en el Cereso de León.Ellos son, involucrados en la creación de empresas fantasma para aprovecharse de los recursos de los leoneses.El primero de ellos, que se hacía llamar, creó las empresas, señaladas en la petición de juicio de procedencia contra la diputada Botello.habló con ‘Olvera Jiménez’ en octubre de 2015. El periodista Jesús García lo confrontó al demostrarle que los datos que aparecían en sus contratos con el municipio de León eran falsos.Ayer, en una rueda de prensa que ofreció en Guanajuato, el procuradoraseguró que está comprobado que durante el gobierno deInformó que en las contrataciones con tres empresas fantasma están involucrados, quien ya cuenta con otra orden de aprehensión y sigue prófugo.También, el ex director de Movilidad,, contra quien ya se giró orden de aprehensión y está prófugo también.supo que el Gobierno de Guanajuato inició el proceso de solicitud a Estados Unidos para la, representante legal de Servicios Profesionales e Integrales Prohispa S.A. de C.V. , otra empresa fantasma a la que se le asignaron contratos en el trienio pasado.Dionicio Arturo Preciado, en una entrevista con am, en 2014, cuando fue cuestionado sobre las empresas fantasma que había creado.La Procuraduría de Justicia de Guanajuato ubicó ay pidió el apoyo del Gobierno de Estados Unidos para notificarle y ahora busca su extradición, revelaron fuentes de la Procuraduría., director de Prevención de Delito e involucrado en este engaño, está de nuevo preso, informó ayer el procurador Carlos Zamarripa Aguirre.