Confirman: operó red de corrupción en gobierno de Botello

El daño al erario por estos contratos a empresas inexistentes asciende a un monto de 1 millón 577 mil pesos.



El Procurador explicó que durante la administración de Bárbara Botello se identificaron hechos “consistentes esencialmente en contratar empresas que no prestaron servicio alguno y que dispusieron indebidamente del patrimonio público.

“Inclusive se encuentra acreditada la existencia de empresas fantasmas, redes de corrupción y la realización de actos orquestados para intentar dar apariencia de legalidad, aprovecharse y disponer ilícitamente de los recursos de la administración municipal”, afirmó.



“Aunque la parte documental existe, sin embargo precisamente el día de ayer se acaba de dejar a disposición a una persona que fungía como representante de una de ellas, fue aprehendido en la Ciudad de México y es una persona la cual usurpó inclusive una identidad, utilizó identidades falsas para poder crear esta empresa.

“Utilizó a otra persona de muy bajos recursos, muy semejante a un caso denunciado por un medio estatal hace tiempo y una vez que utilizó a esta persona es que puede llevar a cabo la constitución de empresas que evidentemente no existen y por las cuales el municipio como he referido hizo diversas contrataciones”.



“La participación en el caso que se refiere es muy clara, muy evidente, porque sin duda es quien llevó a cabo las contrataciones”, aseguró.



Por su parte, el gobernador Miguel Márquez Márquez señaló: “El tema es de justicia, esto deriva de auditorías, la misma Contraloría Municipal que hizo el órgano de fiscalización donde el pleno las aprueba y nos envían a nosotros obviamente de carácter penal algunas de ellas contra quien resulte responsable y nosotros tenemos que actuar. Hay varias que están en cárcel, otros, prófugos; es un tema de justicia”.

La Procuraduría de Justicia del Estadode empresas fantasma que involucra a ex funcionarios y particulares.Al dar a conocer las razones en las que se fundamentó la solicitud de desafuero que presentó el Gobierno del Estado contra la hoy diputada federal, el procuradorreveló que por estas investigaciones incluso ya fueron detenidos dos particulares que participaron en la creación de tres empresas fantasmas a los que se le entregaron seis contratos.Uno de los detenidos es, quien usó los apellidos y el nombre de su esposa y se hizo llamar Antonio Olvera Jiménez para crear e identificarse como el representante legal de las empresas fantasmas Asesoría Especializada Aspectos Aeesa S.A de C.V. y Advise Experts Trilogy S.A de C.V.Dionicio Arturo Preciado Maldonado.El segundo detenido es, una persona de escasos recursos usada como prestanombres para que se ostentara como dueño de estas empresas. Ambos están recluidos en el Cereso de León.La tercera empresa que se investiga es Participación de Proyectos Ga. Va S.A de C.V., creada porEstos hechos forman parte de la carpeta de investigación 101/2015 a cargo de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción que se inició el 2 de octubre de 2015 luego de denuncias penales presentadas por la Contraloría Municipal de León, en ese entonces a cargo dey por la Auditoría Superior del Estado, tras concluir diversas auditorías.La Averiguación Previa hasta este momento consta deEl procurador Zamarripa Aguirre aseguró que la inexistencia de las empresas señaladas está totalmente acreditada.Los giros de las empresas involucradas son de diferente índole, ofertabanZamarripa apuntó que en estas contratacionesasí como el ex tesoreroquien ya cuenta con otra orden de aprehensión y, así como el ex director de Movilidad,, contra quien ya se giró también una orden de aprehensión pero tampoco ha sido detenido.Las 13 investigaciones pendientes por concluir involucran a otros ex funcionarios de la administración municipal priista, uno de ellos el ex director de Comunicación Social Manuel Mora.En medio del escándalo, las voces no han cesado de opinar, habiendo algunas que piden justicia y se alínean con la solicitud de desafuero realizada por el gobierno, tal es el caso de los síndicos Luis Ernesto Ayala Torres y Carlos Medina Plascencia. Éste segundo manifestó: “Cero impunidad y entonces hay que combatir la corrupción. No es una cuestión ni etiquetada, ni premeditada, ni con ninguna intencionalidad sobre alguna persona”.Más controversial resulta el aparente deslinde de la diputada federal y también priísta,: “Yo creo que, como cualquier priísta, debemos rendir cuentas, todos lo funcionarios tenemos que rendirlas y si a ella se le está solicitando, lo tiene que hacer., yo soy una persona que la oportunidad que se me dio en esta legislatura lo he tratado de demostrar con trabajo”.Por su parte, el sucesor de Bárbara,, se dijo confiado con el proceso, aunque todavía está lejos de concluir.