Salva tu vida, ¡autoexplórate!

El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.Se estima que 1 de cada 8 mujeres desarrollará esta enfermedad a lo largo de su vida , por lo que diversos sectores colocan el foco en desarrollar acciones múltiples con fin de concientización.Si tienes sospechas de padecerlo, te decimos cómo detectarlo.-Nueva masa o protuberancia en tu seno-Masa no dolorosa, dura y con bordes irregulares-Dolor de seno-Hinchazón de todo el seno o parte de él (aunque no se sienta una protuberancia definida)-Irritación de la piel o formación de hoyuelos (a veces parecido a la cáscara de una naranja)-Dolor en el seno o en el pezón-Retracción (contracción) de los pezones-Enrojecimiento, descamación o engrosamiento de la piel del seno o del pezón-Secreción del pezón que no sea leche materna-Algunas veces un cáncer de seno se puede propagar a los ganglios linfáticos de las axilas o alrededor de la clavícula y causar una protuberancia o hinchazón ahí, aun antes de que el tumor original en el seno sea lo suficientemente grande como para poderlo palpar. Un médico debe examinar también los ganglios linfáticos que están hinchados.Señales tempranas que pueden indicar esta enfermedad.-Pérdida de peso inexplicable-Cansancio-Sangrado o hemorragias anormales-Abultamientos-Alteración en la piel (Enrojecimiento, Úlceras, Cambios de color, Celulitis o “piel de naranja”)-Hundimiento del pezón-Dolor en la mama-Cambios en el tamaño de las mamas-Secreción del pezón-IrregularidadesEl cáncer de mama afecta en su mayoría a mujeres, pero también puede desarrollarse en los hombres . Sus principales factores de riesgo incluyen:-Ser mujer, mayor de 55 años.-Tener antecedentes familiares de cáncer de mama.-Haber iniciado el ciclo menstrual antes de los 12 años.-Tener una menopausia tardía o prematura.-Sufrir de obesidad.-No haber tenido hijos.Descubrir el cáncer de seno tan pronto como sea posible le dará más probabilidades de que su tratamiento sea eficaz.Las pruebas de detección pueden ayudar a encontrar el cáncer de seno en sus etapas iniciales, antes de que aparezca algún síntoma.Es importante que un médico con experiencia en el diagnóstico de enfermedades de los senos examine cualquier masa o protuberancia nueva, o cualquier cambio en los senos.Debido a que los mamogramas no detectan todos los cánceres de seno, es importante que esté al pendiente de los cambios en sus senos y conozca los signos y síntomas de este cáncer.La Secretaría de Salud de Guanajuato, informó que la meta de mastografías para 2017 en Guanajuato es rebasar las 80 mil exploraciones clínicas de mama y unas 40 mil mastografías, de las cuales se identificarán al cierre de diciembre un acumulado de 2 mil pacientes con lesiones sospechosas y positivas.La detección de este cáncer para mayor exactitud consiste en realizar la autoexploración a partir de los 20 años, un examen clínico a partir de los 25 años, y la mastografía en mujeres de 40 y hasta 69 de edad.