Van por Bárbara

“Pero a través de facturas y solicitudes de pagos a la Dirección General de Egresos del Municipio de León, Guanajuato, dispusieron indebidamente de la cantidad de un millón 577 mil 600 pesos”, cita la petición de desafuero.



“Nos engañaron”, dijo entonces sobre la denuncia Bárbara Botello.



“Los diputados federales tienen fuero constitucional, por lo tanto, habiendo una probable responsabilidad, un procurador no puede continuar, es el caso y entonces nos parece importante que Guanajuato y León sepan que las instituciones están funcionando”, informó Alfredo Ling Altamirano, dirigente del PAN.



“Nadie, no importa de qué partido, no puede estar cometiendo ilícitos”, recalcó.



“Ya lo veía venir, no me van a intimidar, estoy tranquila”, respondió a esto en un comunicado la diputada. “Ya sabía que venían ataques del Gobierno después de que anuncié la denuncia de Metrofinanciera. No me van a intimidar, lo he vivido más de dos años”, señaló.



“Que me sigan investigando, que sigan utilizando su poder en el Estado, todo lo que hice estuvo bien, auditada como a nadie, por estoy muy tranquila.”

El proceso para llevar a juicio a la ex alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez,A la ex Presidenta Municipal se le acusa de peculado. Reforma reveló que el monto del daño alcanzaLa solictud de desafuero indica que, conforme a la averiguación previa 101/2015, Botello y otros servidores públicos suscribieronen los ejercicios fiscales de 2013 y 2014 con diversas empresas, las cuales no realizaron trabajo alguno.Las empresas involucradas son: Participación en Proyectos GAVA, S.A. de C.V.; Advise Experts Trilogy, S.A. de C.V.; y Asesoría Especializada Especta Aeesa, S.A. de C.V. Las tres empresas fueron señaladas en un reportaje publicado por am el 24 de octubre de 2014.El Gobierno desolicitó formalmente a la Cámara de Diputadospara enjuiciarla por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.La averiguación previa que sustenta la petición se basa en más dede la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) a la administración que encabezó la priísta, las cuales concluyeron que hubo irregularidades y derivaron enA través de sus redes sociales, el diputado federaldio a conocer la recepción del documento por la Comisión Directiva en la Cámara. Más tarde, fueron los diputados localesy el dirigente local del PAN,, los encargados de precisar el tema.La investigación 101/2015 realizada por la Procuraduría General de Justicia deriva de una auditoría específica realizada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG). Al encontrarse en averiguación, no se dio a conocer el monto exacto del daño al erario.Éctor Jaime Ramírez Barba.De acuerdo al Código Penal, el artículo 248 señala un castigo de entre 2 a 10 años de prisión por el delito de peculado, así como 20 a 100 días de multa.Según el presidente del PAN en León, Alfredo Ling Altamirano, el tema, si existiera la voluntad para hacerlo así.En el mismo documento aseguró que la petición del gobierno estatal panista es consecuencia de que “les saquen sus trapos sucios”.El resto del documento lo empleó para pedir explicaciones sobre la pérdida de 37 millones de pesos en Metrofinanciera por el gobierno municipal leonés, sus cuestionamientos al programa Escudo y al caso de las donaciones de tierras para la empresa Toyota en Celaya, además de señalar la inseguridad en la entidad.También salió “al quite” el dirigente del PRI en León, Denny Mendez: “Ya se les hizo costumbre a los panistas utilizar la imagen de la diputada Bárbara Botello para sus cortinas de humo”, señaló, asegurando:Hasta ahora, de la administración que encabezó Botello Santibáñez se suman alrededor de 47 millones 932 mil pesos en daños al erario, según las auditorías integrales y específicas de la ASEG entre 2012 y 2015.El diputado local y coordinador de bancada Éctor Jaime Ramírez Barba informó ayer que entre ellas se encuentran por ejemplo la auditoría especifica realizada al Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) luego de la polémica licitación para la recolección de basura.Además de la realizada al programa de biodigestores que AM denunció y que la auditoría comprobó que hubo un daño al recurso público de 347 mil pesos y responsabilidades administrativas por la construcción e instalación de servicio sanitario, con saneamiento con biodigestores, en 212 viviendas en la zona rural de León.Las obras con precios inflados, la oferta de capacitaciones que nunca se realizaron pero sí se cobraron y el sobre costo en el servicio de limpia fueron tres de los escándalos derivados de la administración de Botello.Además de las integrales que constaron de una revisión legal, económica, financiera, administrativa y contable del ingreso y del gasto público. Así como aspecto de la situación presupuestal, patrimonial y la deuda pública, realizadas a las cuentas públicas de los tres años en gestión.En total, 10 millones de pesos a empresas fantasmas fueron rastreados en investigaciones y también se observó sobre precio en en 'Taxi Seguro'.De éstas últimas deriva la que señala como presunta responsable a la ex alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez.