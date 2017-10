El Partido Republicano no es para hombres honestos

Publicidad

Según una reciente encuesta de CBS News, casi el 60% de los estadounidenses creen que el actual plan tributario republicano favorece a los ricos. Para algunas personas esto es un signo de que el plan está en apuros. A mí me parece que es un signo de que las mentiras republicanas están funcionando mejor de lo que merecen.En efecto, el plan favorece a los ricos, eso es indiscutible e innegable. Es asombroso cómo casi un 40% de los estadounidenses no se dan cuenta.No es difícil ver cómo el plan se inclina hacia los estratos más elevados. Los principales elementos del plan son un recorte a las tasas impositivas de las personas físicas con mayores ingresos; un recorte a los impuestos corporativos; el fin del impuesto de sucesiones; y la creación de una nueva y enorme laguna que permitirá a los ricos hacerse pasar por pequeños negocios y obtener una tasa impositiva preferencial. Todo lo anterior beneficia de manera abrumadora a los ricos, básicamente al 1% de la sociedad.También hay algunas medidas que afectan a las familias de clase media, pero son un cambio relativamente pequeño, y algunas de esas medidas significan un aumento en los impuestos. En términos generales, el Centro de Políticas Fiscales, que es apartidista, calcula que para 2027 casi el 80% de los beneficios del plan serían para el 1% que pertenece al estrato más elevado, sólo el 12% para el 60% de los estadounidenses en el estrato medio y más de una cuarta parte de las familias de clase media verán, en efecto, un aumento en sus impuestos.Así que la pregunta sobre este plan no es si favorece a los ricos, lo cual hace de una manera bastante indignante. Las preguntas deberían ser por qué los republicanos lo respaldan con tal fuerza y cómo esperan lograr su aprobación.Tengamos en cuenta que básicamente ningún distrito electoral popular exige recortes fiscales para los ricos. En gran medida, la gente quiere que los impuestos para las empresas y los ricos aumenten, no que disminuyan; hasta los republicanos están divididos, ya que sólo un modesto margen está a favor de los recortes.Sin embargo, los recortes fiscales para los ricos son el objetivo prioritario del Partido Republicano moderno. Fueron la principal motivación del intento para revocar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, ya que esto también significaría revocar los impuestos a los contribuyentes con altos ingresos que la costean; desde el punto de vista de los republicanos, dejar a millones sin servicios de salud era un beneficio colateral menor. Los recortes fiscales para los ricos son básicamente lo único que queda ahora en la agenda legislativa del Partido Republicano.De hecho, cada vez queda más claro que la esperanza de lograr los recortes fiscales es lo único que los republicanos del congreso tienen en común con Donald Trump. Saben que no es apto para ser presidente y a muchos les preocupa su estabilidad mental. Sin embargo, lo respaldarán siempre y cuando piensen que puede lograr la aprobación de ese recorte fiscal.¿Qué hay detrás de esta prioridad? Hay que seguir el rastro del dinero. Los grandes donadores están furiosos ante la idea de perder los 700 mil millones de dólares de recortes fiscales que se suponía serían consecuencia de la revocación de Obamacare. Si no hacen un dineral a partir de la “reforma” fiscal, podrían cerrar sus billeteras para las elecciones intermedias de 2018.Además, el conservadurismo moderno es una suerte de ecosistema de medios de comunicación, grupos de expertos, grupos de cabilderos y de otros tipos que ofrecen múltiples nichos lucrativos -conocidos como “wing-nut welfare” (la asistencia pública que acoge a los republicanos cuando caen en desgracia)- para aquellos que son ideológicamente confiables, lo cual quiere decir que son de fiar para los intereses de los ricos.No obstante, ¿cómo puede un gobierno que se dice populista, y que representa a los trabajadores comunes y corrientes (blancos), vender esas políticas tan elitistas?La respuesta es una estrategia basada totalmente en mentiras. Y cuando digo totalmente es en serio: el gobierno de Trump y sus aliados mienten en relación con cada aspecto de su plan fiscal.No hablo de interpretaciones dudosas de evidencias o de que nos presenten los hechos de manera engañosa, que fue en lo que se especializó el gobierno de Bush. Hablo de mentiras evidentes que se desmienten con facilidad, como el argumento de que Estados Unidos tiene los impuestos más elevados del mundo (entre los países ricos, son de los más bajos), o el argumento de que los impuestos de sucesiones son una enorme carga para las pequeñas empresas (casi ninguna pequeña empresa paga impuestos de este tipo).Tampoco me refiero a que dicen una o dos mentirotas. Son muchas, tantas que literalmente no tengo suficiente espacio para mencionarlas en esta columna. En una publicación de un blog el fin de semana pasado traté de hacer una lista sistemática; acabé con las diez mentiras más importantes que usan los republicanos para defender el recorte fiscal y estoy seguro de que se me fueron algunas.En términos políticos, ¿de verdad pueden salirse con la suya? En gran medida, depende de cómo lo manejen los medios noticiosos. Si un vocero de este gobierno declara que arriba es abajo, ¿los medios noticiosos sencillamente dirán “fulano de tal dice que arriba es abajo, pero los demócratas están en desacuerdo”, o también reportarán que, en efecto, arriba no es abajo? Me gustaría saber con certidumbre la respuesta a esa pregunta.Sin embargo, una cosa que sí sabemos es que la mayoría de los políticos republicanos saben perfectamente bien que su partido miente en relación con este plan tributario, y todo economista medianamente competente en las filas del partido sin duda entiende qué sucede.Lo cual quiere decir que todo aquel que esté de acuerdo con este plan, o incluso que se quede callado frente a las campañas de disimulación masiva, es cómplice; de hecho, es cómplice del trabajo de venta política más deshonesto de la historia de Estados Unidos.